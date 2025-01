Rubén Torrecilla no confía en el mercado de fichajes de invierno

Buscar el equilibrio siempre es lo más importante, ese que debe servir para motivar a la plantilla sin inocularle el miedo a la llegada masiva de refuerzos que alteren el orden de un vestuario sano que está convencido de los mensajes que les traslada su entrenador. Rubén Torrecilla sabe que necesita nombres nuevos para que su proyecto pelee por el asalto al play-off de ascenso, pero no puede convertir esa búsqueda en una cacería, en un señalamiento popular, en un runrún peligroso que acabe por distraer la atención de lo único importante: sumar puntos de tres en tres.

Tal vez por eso, el preparador blanquiazul ha sido discreto en su regreso a la competición sumándose a la corriente mayoritaria que asegura que rara vez resulta determinante en la consecución de un objetivo alguien que se ha sumado a la tarea a mitad de curso. La historia avala su credo, pero siempre hay excepciones y, sobre todo, factores que corregir, algo que únicamente es posible acertando con la elección de las nuevas piezas.

"Yo es que no le estoy dando importancia al mercado de invierno. Estoy nada más que obsesionado con mi plantilla, con mis jugadores, con lo que tengo. El mercado de invierno es una moneda al aire. Casi nunca sale bien. Es muy difícil que los jugadores que vengan mejoren lo que tenemos porque la mayoría vienen sin ritmo. Aun así, estamos metidos en el mercado, igual que todos los equipos, viendo posibilidades, mejoras. Y como siempre he dicho, quien venga siempre lo hará porque consideramos que mejora lo que tenemos en la plantilla para darle un plus que nos ayude a luchar por todo. Estoy feliz de haber recuperado a gente importante y eso es lo que me preocupa para mí", asegura Torrecilla que, por primera vez esta temporada afronta un encuentro de liga con todo el plantel a su disposición, sin lesionados.

Ni siquiera cuando debutó en Primera RFEF, el Hércules dispuso de su enfermería vacía. 18 jornadas después, todos, incluidos los dos últimos en caer, Oriol Soldevila y Abraham del Moral, están a disposición del técnico. "Todo el mundo está en condición de ser convocable y de poder jugar. Me pone muy feliz el regreso de Solde, de que Abraham también esté trabajando a buen ritmo, de que Dani (Romera) tenga continuidad y de que Nico (Espinosa) también haya vuelto del parón al 100%. Son todos jugadores importantes para nosotros, nuestros verdaderos refuerzos invernales", enfatizó.

Rubén Torrecilla, en la sala de prensa del José Rico Pérez, respondiendo a las preguntas de la prensa alicantina. / INFORMACIÓN

Para el preparador granadino, el largo periodo de inactividad del que ha gozado el equipo por la disputa de la Copa del Rey el fin de semana pasado, el elegido históricamente para reanudar la liga tras las vacaciones, lejos de suponerle un problema, él lo valora como un alivio: "Llevamos 22 de diciembre, sin competir y nos ha venido bien para desconectar. Esta categoría es muy exigente y siempre viene bien para cargar pilas, que es donde se gana o se pierde todo", señaló Torrecilla, asegurando que para él, en lo personal, ha significado "limpiar la cabeza, poder estar con gente a la que hace mucho que no veía, no pensar en fútbol y visitar a mis padres en Extremadura, que lo necesitaba. Y si me ha venido bien a mí, a los jugadores que viven lejos de sus familias, también", así que restó trascendencia al tradicional bajón de rendimiento que acostumbra a experimentar el Hércules en el mes de enero.

Oriol Soldevila, restablecido de su fractura en el pulgar del pie derecho, entrenando con normalidad esta semana. / Héctor Fuentes

"No hay que darle importancia a esa estadística. El año pasado tuvimos un bache y luego ganamos los seis últimos partidos. Prefiero tener el bache ahora y luego ganarlo todo al final", reflexionó Torrecilla, que el curso pasado, para ascender directo firmó una recta final histórica con once jornadas consecutivas sin perder.

Un enemigo peligroso

El primer envite de 2025 será frente a una de las canteras más efectivas del fútbol nacional. La base verdiblanca cuenta con algunos de los nombres propios más determinantes del grupo 2. Marcos Fernández, Souleymane Faye, Guirao, Carlos Reina y, sobre todo, Jesús Rodríguez (convocado este fin de semana con el primer equipo), son una amenaza sería para retomar el pulso a la competición. "Para mí va a ser un partidazo, a la altura de los que vivimos con el Murcia, el Alcoyano o el Ceuta. Tienen jugadores de un nivel brutal que ya han debutado en Primera y en Europa League. Es un equipo muy completo, de mucha calidad y mucha posesión que, además, arriesga", detalló el técnico, convencido de que la entidad del adversario obligará a sus hombres a "levantar las orejas y a estar muy metido".

Cartela con la convocatoria de Manuel Pellegrini para el partido que juega el Betis este sábado en Valladolid. / RBBP

"El filial del Betis es de los que más proponen y tienen la pelota, pero confío en ese plus que nos da el Rico Pérez, la fuerza que nos insufla jugar con nuestra gente", advirtió. "Debemos meter a los aficionados en el partido y contagiarlos. Y hacer que el rival esté incómodo y sienta lo que es jugar como visitante en este estadio", declaró el cacereño, que deseó que su equipo sea capaz de conservar en el nuevo año "el espíritu competitivo que demostró en 2024" y añada a ello "cuidar los pequeños detalles para sacar más puntos fuera de casa".