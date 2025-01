Torrecilla: "No es nuestro mejor partido, solo es otra gran actuación en el Rico Pérez"

Mayor goleada del curso. Una manita para abrir boca, para estrenar un 2025 en el que la hinchada blanquiazul sueña con repetir celebración en junio. El primer paso, el último de la primera vuelta, ya está dado y sirve como ejemplo de lo que ha sido hasta ahora el Hércules: el mejor local de los 40 que componen la tercera categoría. Por eso su entrenador se muestra tan satisfecho, porque no solo su equipo ha arrollado en la vuelta de vacaciones, también ha conseguido endosarle cinco tantos a una de las mejores plantillas de la Primera Federación, la del Betis Deportivo, que comandó la clasificación durante varias semanas en el arranque y llegó a Alicante el sábado como segundo y con el liderato a tiro.

"Estoy muy contento porque le hemos ganado a un gran equipo con futbolistas de enorme calidad que tienen por delante un porvenir inmenso. Hemos sido muy superiores y hemos jugado muy bien", relata el técnico que, sin embargo, no considera este triunfo sobre el filial verdiblanco como la mejor actuación de los suyos en la presente temporada. "Ha sido un partido muy bueno, pero no mejor que otros grandes encuentros que ya hemos hecho en el Rico Pérez. El resultado invita a pensarlo, pero es uno más de los grandes partidos que hemos jugado como locales", defiende el preparador blanquiazul.

"Nos ha salido el plan de partido que habíamos preparado. Hemos sido muy intensos y, lo más relevante en días como este, hemos ganado la mayoría de duelos individuales. Eso nos ha permitido tener más control y contragolpear. Es lo que llevábamos nueve días trabajando y nos ha salido a la perfección", se congratula el entrenador.

La presencia de Mario García en el banquillo de inicio estando disponible es una de las grandes decisiones tácticas: "Quería rotar y, sobre todo, ganar dinamismo en la presión con Artiles y Colomina, que están más capacitados para esa tarea y lo han ejecutado a la perfección. Es la primera vez que tenía a todo el equipo a mi disposición y eso me da una tranquilidad enorme y muchas posibilidades. El fondo de armario es clave en una categoría en la que, por lo general, todos los partidos son muy largos. Da gusto ver entrar de refresco a jugadores de la calidad de Soldevila, Alvarito, Coscia, Mario, Richie... todos", ensalza Torrecilla, muy contento con su vestuario.

"El fondo de armario es clave en una categoría en la que, por lo general, todos los partidos son muy largos"

"Somos una familia y así tiene que seguir siendo. Rompí mi promesa porque les dije que si no sacábamos un determinado número de puntos no les daría tantas vacaciones y al final sí se las di. Ellos me han respondido con grandeza, como siempre. Y esa es una de las señas de identidad de este proyecto", subraya el técnico del Hércules que, ya en la víspera de este duelo crucial tras el largo parón de Navidad, estaba convencido de que sus jugadores saltarían al campo "con las orejas bien tiesas alertados por el alto nivel del rival".

Escalada hasta la cuarta plaza

"Volver ahora a zona de promoción es muy bueno, pero no es en absoluto determinante. Lo que tengamos que lograr, lo conseguiremos en el último mes y medio de liga. Todas las semanas hay vaivenes porque la rivalidad es altísima, por eso nuestra filosofía no puede ser otra que pensar exclusivamente en el siguiente compromiso, nada más", reitera Rubén Torrecilla, fiel a su ideario desde el primer día que pisó el Rico Pérez.

Celebración en el vestuario de los jugadores del Hércules después de golear al Betis Deportivo. / Hugo Izquierdo / HCF

Por último, el hombre que más hizo por conseguir que Dani Romera vistiera de blanquiazul, volvió a poner en valor su actuación, esta vez con un gol y una asistencia. "Yo le veo al 100% para darnos 70 minutos al máximo. Si le respetan las lesiones nos va a dar mucho, estoy convencido. Le veo igual que cuando se salió conmigo en el Castellón. Es un delantero muy bueno y también muy listo, top para esta categoría", volvió a decir su gran valedor antes de augurar un partido "descomunal el muchas razones" el sábado que viene en la Nueva Condomina de Murcia, donde se espera la presencia de cerca de tres mil aficionados del Hércules.