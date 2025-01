Parodi niega el alzamiento: "El dinero que se cobró por Abde no era del Hércules"

El presidente del Hércules Carlos Parodi ha negado el alzamiento de bienes por el que se sienta en el banquillo por el llamado caso Abde. El presidente del club junto con la directiva de la Fundación Hércules se sientan en el banquillo acusados de haber ocultado Hacienda dos millones de euros por el traspaso del jugador al Barcelona. Parodi ha asegurado que ese dinero nunca fue del Hércules sino que correspondía a la fundación y que se usó para pagar deuda y hacer frente a los gastos de la entidad deportiva. "Si se hubiera pagado de la manera en que pretendía Hacienda, el Hércules hoy no existiría", ha asegurado.

La Fiscalía le reclama tres años y medio de cárcel por un delito de alzamiento de bienes. Junto a él se sientan en el banquillo el presidente de la Fundación Hércules Valentín Botella y un patrono de esta institución Francisco Javier León Barahona, a quienes el ministerio público acusa del mismo delito. La abogacía del estado también acusa al secretario de la Fundación José Caruana. Estos tres últimos sólo han declarado a las preguntas de sus defensas para negar los hechos que se les acusan. El juicio continuará mañana con la declaración de los testigos y los informes finales.

Parodi, cuya declaración se ha prolongado cerca de una hora, ha asegurado en el juicio qué siempre han buscado mantener la viabilidad del club y que si realmente hubiera tenido intención de no pagar a la Agencia Tributaria no habría presentado nueve propuestas de acuerdo para poder zanjar la deuda. Dicha deuda se saldó poco antes de que se abriera este proceso judicial. Por este motivo se barajaba la posibilidad de que el juicio pudiera cerrarse con algún acuerdo. Pero los acusados no han querido esta posibilidad y han optado por defender su inocencia.