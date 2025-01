Parodi niega el alzamiento: "El dinero que se cobró por Abde no era del Hércules"

El presidente del Hércules, Carlos Parodi, ha negado el alzamiento de bienes por el que se sienta en el banquillo por el llamado caso Abde. El presidente del club junto con la directiva de la Fundación Hércules están acusados de haber ocultado a Hacienda dos millones de euros que percibieron del Barcelona por el traspaso del jugador canterano, cuando la entidad tenía las cuentas embargadas desde el concurso de acreedores de 2011. Parodi ha defendido su actuación en un interrogatorio que se ha prolongado durante casi una hora, regateando las preguntas del fiscal. En pie y acudiendo en repetidas ocasiones a un botellín de agua que tenía apoyado en una mesa cercana para echar un trago, ha asegurado en repetidas ocasiones ante el tribunal que le juzga en la Audiencia Provincial de Alicante que ese dinero nunca fue del Hércules, sino que correspondía a la Fundación, que se encarga de servir como cantera de los futuros jugadores del club, y de donde procedía el fichaje del Barça.

La Fiscalía le reclama tres años de cárcel por un delito de alzamiento de bienes. Junto a él se sientan en el banquillo el presidente de la Fundación Hércules Valentín Botella y un patrono de esta institución Francisco Javier León Barahona, a quienes el ministerio público acusa del mismo delito y les pide dos años y medio. Por su parte, la Abogacía del Estado también acusa al secretario de la Fundación José Caruana. Estos tres últimos solo han declarado a las preguntas de sus defensas para negar los hechos de los que se les acusa en intervenciones de apenas tres minutos cada uno.

Situación asfixiante

Según las explicaciones de Parodi, las mismas que ha venido dando desde que se abrió este procedimiento judicial, esos fondos se usaron para pagar deuda y hacer frente a otros gastos de la entidad deportiva. Sobre el club blanquiazul pesaba en esos momentos un embargo por parte de Hacienda, por lo que la Fiscalía considera que estas operaciones eran maniobras para ocultarle esos fondos. Parodi señaló que su única intención fue velar por la supervivencia del club y que "si se hubieran entregado los dos millones directamente a Hacienda, el Hércules hoy no existiría", ha asegurado. "Había que abonar nóminas, Seguridad Social... si no pago el club desciende y desaparece", insistió. "Está bien que Hacienda quiera cobrar, pero no a costa de ahogar a una sociedad. Hay que dar oxígeno al acreedor", dijo. De hecho, aseguró que la mitad de lo percibido por el traspaso de Abde se destinó a pagos a la Administración.

El presidente del club ha declarado que siempre han buscado mantener la viabilidad del club y que si realmente hubiera tenido intención de no pagar a la Agencia Tributaria no habría presentado hasta nueve propuestas de acuerdo para poder zanjar la deuda. Dicha deuda se saldó cuando estaba a punto de terminar la investigación judicial por estos hechos. Por este motivo se barajaba la posibilidad de que el juicio pudiera cerrarse con algún acuerdo. Pero los acusados no han querido y han optado por defender su inocencia. "No sé qué hago aquí", llegó a decir Parodi en un momento del interrogatorio.

El traspaso de Abde al Barcelona se produjo en agosto de 2021. "El jugador tenía contrato con el equipo juvenil del Hércules, hacía las cosas bien y llamaba la atención. Además del Barcelona, también el Valencia tenía interés por el fichaje", explicó Parodi, quien recibió un cheque que cobró en Barcelona. "Nos llamó la atención que se ofreciera una cifra tan elevada", dijo. Parodi justificó que para la operación se usara una cuenta en la Caja Rural a nombre de la Fundación, que estaba inactiva desde 2014. La cuenta con la que normalmente operaba el club blanquiazul estaba en el Sabadell. Según explicó, se usó esa cuenta de la Fundación porque el dinero era de ellos y era la manera de cumplir con lo fijado en el convenio y el depósito de garantía. La operación, según dijo, contó con el visto bueno de los organismos de prevención de blanqueo de capitales de la propia caja.

Fraccionamiento en cheques

Los dos millones se trocearon en 34 cheques distintos: 33 por importe de 60.000 euros cada uno y el último por importe de 15.000. De acuerdo con estas explicaciones, los cheques se iban ingresando mensualmente a medida que se iban a afrontando los gastos.

En un momento dado, el fiscal le preguntó por qué no se había actuado igual en el año 2016 cuando se traspasó a otro jugador, Alex Muñoz, al Sevilla y por el que se recibieron 350.000 euros, a lo que respondió que entonces estaba en una categoría más alta, en Segunda B. También el fiscal le preguntó cómo se pudo saldar la deuda con Hacienda finalmente en junio del año pasado si la situación económica era tan acuciante, ante lo que Parodi respondió que ante la amenaza de una pena de prisión se buscaran fuentes de financiación para poder zanjar el problema.

El juicio continuará este miércoles con la declaración de los testigos y los informes finales.