Torrecilla: "El del Murcia es el partido del año"

Durante la rueda de prensa previa al partido contra el Murcia, que se disputa el próximo sábado en la Nueva Condomina a las 20 horas, Rubén Torrecilla afirmó: "Ya dije que quería levantar al gigante dormido y creo que desde hace 20 años no había una masificación de movimiento a un partido. El herculanismo está de vuelta".

3.000 aficionados blanquiazules aproximadamente visitarán el feudo murciano para apoyar a su equipo en un encuentro que se presenta crucial para ambos equipos en la batalla por mantenerse en los puestos de arriba. "Desde aquí darle las gracias a la afición. Es un contexto parecido al de la primera vuelta. Creo que ellos trajeron al Rico Pérez 4.000 o 5.000 personas", declaró el entrenador del Hércules.

Torrecilla desvela que el equipo ha estado "contento" durante la semana, ya que "cuando se gana se trabaja mucho mejor y más después de un partido como el que se hizo el otro día, ganando a un rival que es de los mejores de la categoría". "A lo largo de la semana hemos tocado cosas para llegar con las mejores condiciones. Nos vamos a Murcia a ganar", agregó el preparador blanquiazul, quien catalogó el enfrentamiento como "el partido del año".

El técnico herculano cree que el encuentro será "muy intenso y bonito", donde los dos equipos van a "ir a ganar". Sin embargo, advirtió: "Será parecido al que hubo aquí, con mucho ritmo. Si no haces un partido muy completo, al Murcia no le ganas, porque tienen muy buenos jugadores. Ellos están su casa, van a salir con el cuchillo entre los dientes y nosotros tenemos que estar alerta. Esto va de ver quien golpea más veces y mejor".

Respecto a la posible alineación de la siguiente jornada, Torrecilla desveló: "Todo el mundo hizo un grandísimo partido, pero yo no me caso con nadie. Las semanas están para trabajar, trabajar y trabajar. Puede haber rotaciones o no haberlas, todo el mundo tiene que estar preparado". Además, también aseguró que todos sus jugadores están disponibles para la cita del sábado.

El entrenador del Hércules admitió: "Estamos en el mercado, como todos los equipos. Vamos a firmar a algún jugador seguro, pero si es muy bueno te vas a tener que pelear con los mejores equipos de la categoría". "Estamos esperando, viendo y valorando, todavía nos quedan días para el cierre, lo que venga tiene que ser para mejorar", añadió.

En cuanto a la actual plantilla alicantina, el técnico piensa: "Tengo una plantilla muy buena y completa. Estoy muy contento con haber mantenido mucho la base del año pasado y ver como muchos de ellos están compitiendo en una categoría superior para mí es un orgullo". En ese sentido, incidió en Dani Romera y su gran estado de forma: "Conozco mucho a Dani de cuando le tuve en el Castellón, es un ganador nato, muy competitivo. Ya dije que, en forma, es el mejor delantero de área de la categoría y nos está dando puntos, trabajo, goles, experiencia… es un orgullo tenerle".

Sobre el estado físico por el que pasan los jugadores del Hércules, Torrecilla manifestó: "El otro día ante el Betis se demostró que el equipo ha vuelto muy fuerte físicamente. Estuvimos a un nivel brutal".

Por último, el entrenador del conjunto blanquiazul hizo una reflexión sobre el rendimiento fuera de casa y durante la primera vuelta: "Fuera de casa hay que cambiar la racha. Hemos perdido cinco partidos fuera de casa, solo tres más que en casa. De esos cinco, tres han sido en el minuto 90. Yo me quedo con que son partidos donde se podrían haber sacado muchos más puntos si esos detalles caen de tu lado. El equipo creo que ha hecho muy buenos partidos, pero esto es fútbol". "A día de hoy, estamos en posición de play-off, donde muchos no pensaban que íbamos a estar, y con unos números muy buenos. Me conformo con que he visto en la primera vuelta. En la segunda toca seguir trabajando duro, no hay otra. Tenemos gente competitiva, que ha jugado ya en esta categoría… Hay mucho nivel y los rivales te pueden cambiar el partido en cinco minutos o con una acción individual. Tenemos que aprender de ello e intentar cambiarlo durante la segunda vuelta", concluyó Torrecilla.