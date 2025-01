Rubén Torrecilla: "Estoy harto de los centros laterales"

Tras la derrota del Hércules ante el Real Murcia por 1-0 en la Nueva Condomina, Rubén Torrecilla afirmó: "Yo creo que el Murcia no ha sido mejor que nosotros, creo que ha estado igualado". "Lo justo era un empate, ha sido un encuentro descafeinado, soso y malo para los dos", añadió el entrenador blanquiazul.

El técnico extremeño pensaba que iba a ser "un partido de mucho ritmo, con ocasiones e ida y vuelta por todo el ambiente que se había montado”. Sin embargo, ese pensamiento “se ha quedado en nada".

Torrecilla se mostró muy enfadado por cómo se desarrolló el encuentro y por la forma en la que llegó el gol rival: "No estoy contento, creo que Fran Fernández tampoco lo estará, hemos tenido el control, pero sin profundidad no vale de nada". "Estoy cabreado, estoy harto de decir y de trabajar los centros laterales. Me preocupa que no se ganen los duelos y que por detalles se vayan puntos. En una categoría así los detalles como estos son muy importantes", agregó el entrenador.

Respecto al desempeño de sus jugadores durante la segunda parte, el preparador piensa que la clave estaba en "no cometer errores, porque había mucha igualdad" y puntualizó que "a partir del gol" pusieron "todo en el campo" con tal de intentar el empatar.

Acerca de si el equipo blanquiazul necesita fichar durante el presente mercado invernal, el entrenador aseguró: "Necesitamos refuerzos, pero no en todas las líneas. Estamos en el mercado, tenemos que llegar antes de los demás para firmar y hacerlo bien". "La semana pasada metimos cinco a uno de los mejores de la categoría y todos eran buenísimos", aclaró.

Por último, Torrecilla mandó un mensaje a los más de 3.500 herculanos desplazados a Murcia: "Quiero dar las gracias a los aficionados. Ha sido un espectáculo de ambiente, estoy orgulloso de que el Hércules ha vuelto y es importante". "Pido a la afición que siga creyendo en el equipo, que esto es muy largo. Toca pensar en el siguiente partido", concluyó.