El Hércules sale del «play-off»

El lastre pesa, es un freno pertinaz, una carga que tira del Hércules hacia abajo, incapaz de ofrecer fuera de Alicante la misma solidez que demuestra en el Rico Pérez. Es lo natural, generalmente se cazan más puntos como local que como visitante. La anomalía, en este caso particular (y llamativo), es la diferencia abismal que existe entre la cosecha compitiendo en su ciudad y en otra diferente. El equipo de Torrecilla ha ganado 7 de los diez partidos de liga que ha disputado en su estadio y ha perdido en 6 de la decena que ha protagonizado hasta la fecha como foráneo.

Es decir, los blanquiazules se han hecho con el 74% de los puntos puestos en liza en Romeu Zarandieta y han desperdiciado el 80% de los que se han tenido que resolver tras un desplazamiento en autocar. Solo un compromiso ha sido capaz de ganar este curso como visitante, el que desniveló Artiles con un golazo en el tiempo de descuento después de verse obligado a empatar hasta en dos ocasiones a lo largo de los 90 minutos.

Javier Bartual

No hay forma de sumar de tres en tres si no se pisa la hierba del coliseo blanquiazul. Seis derrotas hasta el momento y tres empates, los rubricados en Ibiza, Yecla y Sanlúcar de Barrameda. En una competencia más regular, los alicantinos se habrían descolgado bastante más de la pelea por el ascenso, pero esta temporada, solo el Antequera, al que no se podía tildar de favorito al inicio del ejercicio, se está mostrando fuerte tanto dentro como fuera.

24 puntos perdidos de 30 posibles es el bagaje de los blanquiazules lejos de Alicante, donde solo han marcado 9 goles en los 10 enfrentamientos que han disputado como visitantes

Ni Murcia, ni Ceuta, ni Ibiza, ni Alcorcón, ni Fuenlabrada, ni Villarreal B, ni el filial del Real Madrid ni mucho menos el Intercity, quienes partían como claros candidatos a pelear por el salto de categoría al final del curso, están siendo capaces de aprovechar de forma ventajosa esa disfunción del Hércules para sumar como visitante. Solo 9 goles ha celebrado el equipo de Torrecilla fuera del José Rico Pérez en los diez compromisos que ha tenido hasta ahora en sus respectivos traslados, en los que ha encajado 16.

Nadie ha perdido más veces que el Hércules como visitante en el grupo 2 y solo hay un club que haya caído tantas veces como él, curiosamente su rival del sábado, el Marbella, que ha rascado dos puntos más que los alicantinos a pesar de su pésimo balance. El Hércules bipolar, el de las dos velocidades, vuelve a competir lejos de casa esta semana con el fantasma de los eneros negros que pesan sobre él. La contundente victoria ante el filial del Betis frenó la urgencia de fichar (solo en apariencia), a ver qué pasa tras el baño de realidad de la Nueva Condomina.