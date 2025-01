La sanción de Javi Moreno abre la puerta del once a Solde en el Hércules

El Hércules trabaja con todos sus efectivos sanos y a disposición de Torrecilla de cara al partido del próximo sábado (18:00 horas), en Marbella. Sin embargo, la quinta amarilla de esta temporada vista por Javi Moreno en la Nueva Condomina, obligará al extremo almeriense a cumplir ciclo de tarjetas el próximo fin de semana. Será una baja sensible para los intereses herculanos, pues el mediapunta, con dos goles y cinco asistencias, es el futbolista de toda la plantilla que ha participado en más goles hasta el momento junto a Nico Espinosa (cuatro goles y tres asistencias).

El ex del Atlético Baleares llegó a Alicante en el mercado invernal de la pasada temporada. Ya fue clave en la consecución del ascenso, pero el salto de categoría tampoco ha afectado a su rendimiento sobre el verde. El extremo zurdo se sobrepuso a un mes de septiembre sin apenas protagonismo, para convertirse en el blanquiazul con más minutos de la línea de mediapuntas con 1.264', titular de forma consecutiva en los últimos nueve onces presentados por Rubén Torrecilla.

Javi Moreno celebra su gol anotado frente al Betis Deportivo en la jornada 21 de la Primera Federación. / Alex Domínguez

El overbooking en la zona de tres cuartos, única línea junto a la portería por la que el Hércules no rastrea el mercado en busca de refuerzos, ofrece a Torrecilla diferentes opciones para suplir la baja obligada de Javi Moreno... y el regreso a la titularidad de Oriol Soldevila gana enteros. El extremo barcelonés, tras dos meses tratándose una fractura en el pulgar del pie derecho, contó con 25 minutos de juego frente al Betis Deportivo y otra media hora en el Enrique Roca, pero su readaptación al ritmo del grupo y la feroz competitividad latente en el ataque herculano le han impedido hasta el momento volver a entrar en un once. Algo que, por otro lado, no hace desde el 17 de noviembre, cuando jugó los 90 minutos, 30' de ellos con el dedo roto, en la derrota con el Villarreal B.

El regreso de Solde por el momento está siendo paulatino, sin excederse en la carga de minutos, pero el Hércules necesita de su mejor versión para afrontar la segunda vuelta, iniciada en Murcia, con plenas garantías de llegar con opciones de ascenso al determinante mes de mayo. La otra opción que se presupone como viable para sustituir al sancionado Javi Moreno es la del comodín Alvarito.

El madrileño ha jugado hasta en cuatro posiciones distintas esta temporada, contando con minutos tanto en ambos costados como lateral y como extremo, incluso actuando de manera puntual de carrilero. Fue titular por última vez esta temporada en el derbi frente al Alcoyano, donde ya actuó de extremo pero en aquella ocasión por el costado izquierdo debido a molestias musculares de Nico.

Torrecilla todavía tiene dos sesiones más para tomar su decisión definitiva. La primera, este jueves en Fontcalent antes de comparecer ante los medios en la previa a la jornada 23, y la segunda el viernes, sobre el césped del José Rico Pérez. Tras esta última, el club emprenderá su viaje hacia tierras malagueñas con tres puntos que sumar y una incógnita en el extremo derecho que resolver.