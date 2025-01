Frank Angong jugará cedido en Segunda RFEF

Frank Angong sale cedido. El centrocampista camerunés regresa a Segunda Federación para competir con el Deportivo Aragón en el grupo 2. El jugador del Hércules se marcha cedido al filial del Real Zaragoza para buscar los minutos que sabe que no tendrá con Rubén Torrecilla esta temporada. El futbolista africano, con ficha sub-23, solo ha disputado dos partidos en lo que va de curso, ambos como suplente, y entre los dos compromisos no llega a la media hora de juego en partido oficial.

Angong, firmado como jugador en paro el 18 de septiembre pasado, fue una apuesta de la secretaría técnica para apuntalar la posición de mediocentro defensivo que demandaba el preparador cacereño, que no le ha dado oportunidades ni cuando más bajas acumulaba el proyecto en esa posición coincidiendo con las lesiones de Mario García y Artiles en la primera vuelta. Torrecilla no le ha visto preparado para asumir esa responsabilidad en un puesto de extrema relevancia para su idea de juego, de ahí que el club le haya buscado una salida para decidir si se queda con el ex integrante del Intercity la temporada que viene porque el camerunés dispone de contrato en vigor por su condición de menor de 23 años.

Se trata del cuarto futbolista que abandona el vestuario en este mercado de fichajes invernal que expira el lunes, 3 de febrero, a las 23:59 horas, tres de ellos a préstamo, Rubén Cantero (Salamanca UDS), Rafäel de Palmas (CD Alcoyano) y el propio Angong, y uno rescindido: Marcos Mendes (Sant Andreu).