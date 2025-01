Torrecilla protesta por el horario del Hércules-Yeclano: "No me gusta nada, te parte el día"

A Rubén Torrecilla le salen las cuentas, pero no porque matemáticamente sea perfectamente facitble a 17 jornadas para el final de la temporada regular, sino popr las sensaciones que transmite el equipo. "Creo que estamos en posición de conseguirlo todo", enfatizó en referencia al posible segundo ascenso consecutivo del Hércules con él en el banquillo. "Estamos muy bien tanto anímica como futbolísticamente", aunque, como siempre, volvió a ser cauto: "Nos va muy bien, pero debemos tener los pies en el suelo".

"No miramos más allá del próximo partido ante el Yeclano", dijo el entrenador, que añadió que el equipo murciano "puede no tener el nombre de otros rivales o su plantilla, pero es un equipo de nivel".

En este sentido, el preparador recordó que el Yeclano ha conseguido varias victorias contundentes fuera de casa.

"Compite bien, con las líneas juntas y una presión alta. Será duro y difícil y habrá que trabajar bien para ganar el partido", resumió el entrenador cacereño.

Torrecilla mostró su desagrado con el horario del partido, las 15:30, ya que indicó que "parte el día por completo. No me gusta nada, se junta el desayuno con la comida, pero hay que adaptarse", apostilló. "No tiene ningún sentido, obliga al deportista a cambiar todas sus rutinas, pero sé que no vale de nada quejarse", asume. "Nuestro nutricionista les ha explicado a todos cómo tienen que comportarse el domingo y estoy convencido de que todos lo respetarán porque son muy profesionales", aventura el extremeño, que no contempla concentrar a los jugadores para asegurarse de que se respetan los plazos de ayuno e ingesta previos al duelo del domingo.

El entrenador del Hércules elogió la trayectoria del Antequera, líder destacado de la categoría, pero recordó que todos los equipos "pasan por rachas malas".

"Hay que estar preparado para cuando llegue ese momento", incidió el técnico, que destacó la dificultad de una categoría en la que todos los equipos "quieren estar en la pole para ascender".

Torrecilla admitió que la victoria en Marbella de la pasada jornada le ha quitado al equipo "un peso de encima" y anunció que los dos fichajes en el mercado de invierno, Yanis y Joel Aramí, están "preparados" para entrar en la convocatoria y debutar esta jornada.

"Estoy contento, son dos fichajes buenos y hay que intentar que se adapten lo antes posible", señaló Torrecilla, que no descartó más movimientos en la plantilla "hasta el último momento".

"Estoy contento con la plantilla y a no ser que venga un sub-23 nos quedamos como estamos", afirmó el técnico, que calificó como "normal" la salida de tres jugadores del equipo "porque quieren buscar minutos".