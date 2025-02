Torrecilla: "No se nos pueden ir dos puntos en un balón parado"

Tras el empate que protagonizaron Hércules y Yeclano en el Rico Pérez, Rubén Torrecilla aseguró: "Estoy cabreado. No se te pueden ir dos puntos en un balón parado y menos cuando tienes el partido controlado".

El entrenador herculano incidió en su malestar con el resultado: "Me cabrea no hacer daño al rival en la primera parte y haber entrenado todos los días el cómo atacar a un bloque medio-bajo". Para cambiar el rumbo del encuentro, Torrecilla admitió: "Les he echado bronca a los jugadores en el descanso". "La segunda parte es muy buena y me cabrea porque en esta categoría el balón parado es fundamental", agregó.

"Me quedo con la segunda parte, con el esfuerzo. No es fácil remontar en esta categoría, pero cometer un error te penaliza mucho. Los detalles son fundamentales. Ahora nos espera el partido contra el Atlético de Madrid B, que será muy bonito", declaró el entrenador extremeño, que posteriormente añadió: "Hoy hemos hecho lo más difícil, que era remontar, el problema es que luego nos meten el empate. Tenemos que intentar controlar más aspectos del juego, como ganar duelos".

Tras el cabreo, Torrecilla se mostró "contento" por la versión general de sus jugadores y, en concreto, alabó a Nico Espinosa: "El fútbol le está devolviendo a Nico lo que le quitó. Sin lesiones, tendría que estar jugando en Primera o Segunda División... con el Hércules. Para mí es una alegría tener a un jugador tan bueno como el, capitán, herculano… Acabará jugando en el futbol profesional seguro".

Respecto al nivel de los nuevos fichajes del Hércules, el técnico afirmó: "No era fácil el partido para los delanteros, pero Yanis (Senhadji) ha estado bien y ha hecho un partido muy bueno. Nos va a aportar muchas cosas. Yoel es un chaval joven y con ganas. Estoy muy contento con los fichajes". Además, también tuvo palabras para Abraham, que acabó el partido ante el Marbella con una grave herida: "Abraham no ha entrenado ningún día y que jugara hoy era contraproducente".

En cuanto al mercado de fichajes, el preparador cree que "no va a venir nadie". "Vamos a esperar, porque quedan horas y puede caer una ganga. Ahora mismo estoy contento, tengo una gran plantilla y con gente joven. Solo pido que nos respeten las lesiones", apuntó. En ese sentido, Torrecilla confirmó: "Estamos mirando todo tipo de perfiles. No nos cerramos en uno solo, porque nuestra plantilla es completa". "El mercado de invierno es muy complicado, no me ha gustado nunca y este año creo que nuestra plantilla es competente y amplia", concluyó.