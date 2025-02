Yanis empieza la semana con el Hércules en el médico

La mala suerte del Hércules quizá no se acabara el domingo con el tanto del Yeclano en el minuto 88 que le privó de dos puntos vitales. Puede que todavía siga. Yanis Senhadji se somete este lunes a una resonancia magnética para identificar el grado de importancia que tiene la molestia en la rodilla con la que abandonó el estadio al final del empate frente al conjunto murciano.

El futbolista, que debutó a la hora de juego ocupando en el campo la demarcación del sustituido Romera, se lanzó al suelo a por un balón dividido y eso le ocasionó un leve bloqueo de la articulación. A pesar de ello continuó sobre el césped porque, según explicó después él mismo a los responsables del club, es algo que le ocurre con relativa frecuencia y nunca reviste gravedad.

El delantero cedido por el Real Betis, uno de los dos refuerzos invernales que ha realizado el conjunto alicantino, siguió jugando convencido de que no tenía nada, pero al final del choque dispuso de una ocasión clara para poder desnivelar la balanza y estrenarse como goleador en el Rico Pérez que no fue capaz de culminar por falta de velocidad en el contragolpe.

Yanis ganó un duelo en el centro de la cancha, se orientó el balón e inició una carrera para plantarse solo delante del portero. La molestia en la rodilla que había notado minutos antes, le impidió desplazarse con naturalidad y eso le llevó a perder la ventaja y terminar lanzando a portería muy forzado. El canterano verdiblanco se llevó la mano a la rodilla, pero permaneció sobre el césped sin pedir el cambio y con aparente normalidad.

Una vez concluido el choque, en el vestuario, los servicios médicos le realizaron una exploración de urgencia en la que se comprobó que la estabilidad de la articulación era buena y el atacante abandonó por su propio pie el recinto de juego, sin ni siquiera cojear. Aun así, la sensación de molestia (o irritación) persistía, así que se ha optado por practicarle un examen radiológico completo para descartar cualquier tipo de dolencia grave. Yanis insiste en que es algo que le sucede con frecuencia cuando realiza ese tipo de elongaciones y que el ligero dolor se le va a los dos o tres días de manera natural.

¿Contratiempo serio?

Los integrantes de la comisión deportiva abandonaron el José Rico Pérez el domingo por la tarde más preocupados por el modo en que el equipo desperdició dos puntos que tenía ya ganados gracias a la sobresaliente actuación de Nico Espinosa que por la salud de Yanis, que les transmitió normalidad en todo momento y al que vieron marcharse a casa plantando bien el pie, sin ningún atisbo de cojera.

Ahora, mientras esperan a que el diagnóstico sea favorable, vislumbran el horizonte que se les plantea en caso de que las noticias al respecto de su rodilla no sean buenas... o directamente las peores. Eso obligaría a la entidad a realizar una incorporación de urgencia con la que no contaban porque no se le pasaba a nadie por la cabeza dar de baja a nadie más.

Si el Hércules tuviera que cubrir una posible baja de larga de Yanis, necesitaría reforzarse arriba, en principio con un jugador menor de 23 años. De no ser así, le tocaría despedir a alguien con licencia sénior (profesional) de manera súbita, sin tiempo para negociar porque esta medianoche finaliza el plazo para inscribir futbolistas en activo. Cualquier jugador que no esté en paro a las 23:59 no podrá ser fichado por nadie hasta que se abra la siguiente ventana de refuerzos, el próximo verano.

Sería un contratiempo serio para todas las partes porque, además, afectaría directamente a lo que más aprecia el entrenador: "el sentimiento de familiaridad y pertenencia que impera en un vestuario que está muy unido". Dejar ahora a alguien sin ficha, sin apenas tiempo de reacción, provocaría malestar en la plantilla.