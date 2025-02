El Hércules cree que Yanis reaparecerá en mes y medio

El Hércules confía en el pronóstico más optimista. El club está convencido de que podrá volver a contar con Yanis Senhadji en menos de dos meses. En realidad sostiene que será antes, en mes y medio. Las pruebas han descartado una lesión grave en la rodilla y por eso defienden que en un mes estará restablecido y en 45 días listo para reaparecer. La entidad blanquiazul no desea precipitar el regreso del futbolista cedido por el Real Betis. Al revés. Trata de ser lo más cauta posible para no perjudicar la progresión de uno de los jugadores con más proyección de la base verdiblanca.

El atacante barcelonés sostiene con naturalidad que podría estar en disposición de disputar el encuentro del viernes en el Cerro del Espino frente al filial del Atlético de Madrid, pero en el conjunto alicantino ni se plantean esta opción a pesar de que el futbolista hispano-argelino, que ya ha padecido episodios idénticos anteriormente, uno de ellos con la selección sub-19, mantiene, desde el mismo domingo, que se conoce bien y que siempre que sufre un percance así, le termina remitiendo el dolor a los dos o tres días.

Las pruebas médicas han localizado un daño en la rodilla que afecta al menisco y que es el causante de los bloqueos puntuales de la articulación, una patología que tiene distintas maneras de ser abordada. Los tratamientos para subsanarlo son varios, pero el Hércules no quiere correr riesgos y apostar por uno que acabe definitivamente con el contratiempo y que, además, garantice una pronta rehabilitación.

Sin embargo, tiene que ser el Real Betis, club propietario de sus derechos deportivos, quien debe aprobar el plan a seguir para el perfecto restablecimiento de Yanis con un solo objetivo: no volver a recaer en el futuro. La entidad blanquiazul ha remitido un informe médico exhaustivo y todos los resultados diagnósticos para que los facultativos del equipo sevillano determinen cómo proceder y en qué sentido, si empleando un método conservador o uno más invasivo.

El Hércules apuesta por la intervención quirúrgica. Se trata de una cirugía habitual, una intervención rápida y sin complicaciones para un especialista que permite a quien se somete a ella estar en disposición de jugar al fútbol en un plazo máximo de dos meses. Los servicios médicos blanquiazules creen que ese tope no se agotará y que Yanis volverá a estar listo para competir en seis semanas.

Si la artroscopia se realiza en pocos días, lo normal sería que el atacante barcelonés, seleccionable por Argelia, pudiera regresar a una convocatoria en el desplazamiento a Ceuta de la jornada 29, es decir, que se perdería seis partidos de liga y estaría listo para apoyar al equipo en el tramo decisivo de la competición.

Confianza en el bloque

Mientras eso ocurre, la intención firme de la comisión deportiva es no buscar ninguna alternativa temporal. Ha decidido no recurrir a ningún atacante en paro para tapar la baja del ariete del Betis, así que toda la responsabilidad recaerá en Dani Romera, al que Rubén Torrecilla califica abiertamente de «jugador muy top para la categoría», y de Agustín Coscia, el héroe del ascenso, que volverá a rivalizar de forma directa con el almeriense por un puesto en el once inicial.

Dani Romera celebra su gol de cabeza ante el Betis Deportivo. / Alex Domínguez

La plantilla entrena este miércoles en el José Rico Pérez. En la sesión todavía no estará integrado en el grupo Abraham del Moral, al que le han retirado la sutura de forma parcial, así que todavía no puede ejercitarse con normalidad. La longitud de la brecha abierta en la rodilla, que requirió nueve puntos, hace que no cicatrice todo el tejido con la misma velocidad, así que aún pasarán dos días para que la herida quede sellada y el central vuelva a mover la pierna con total seguridad de no recaer.