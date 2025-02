Torrecilla, tras el cierre del mercado: "Estoy contentísimo con la plantilla que tengo... pero cabreado"

"Estamos mirando el tema del mercado, gente que esté en el paro ahora mismo incluso que no sea sub-23. Seguimos valorando opciones, pero ahora ya son tantas cosas que al final estoy cabreado. Porque sí. Tengo que seguir a muerte con mi plantilla. Con mi gente, con los míos, sacándoles rendimiento al máximo a mis jugadores, algo que llevo haciendo desde el primer día que llegué. Voy a muerte con los míos, que son los que han hecho que estemos donde estamos". Este miércoles, en la rueda de prensa previa al Atlético de Madrid B - Hércules, Rubén Torrecilla aseguró de manera reincidente estar cabreado.

Tras confirmar su rebote y ser preguntado por los fundamentos del mismo, el técnico herculano respiró profundo, reflexionó en silencio durante diez segundos con la mirada fija y decidió no entrar a valorar los motivos: "Estoy cabreado, ya está, no tengo que decir nada más. Lo dicho, cabreado, no tengo que dar más explicaciones, estoy cabreado. Me toca dedicarme a lo mío que es seguir sacando rendimiento a esta plantilla y dar el máximo cada día por mí y este escudo. En la vida de todo se sale y yo he salido de muchos momentos jodidos. Estoy contentísimo con mi plantilla, con ellos hemos terminado la primera vuelta en play-off".

Con el enojo apaciguado, al menos de puertas hacia fuera, el técnico también lamentó el imprevisto surgido en la rodilla de Yanis Senhadji: "Es una pena porque firmamos un jugador que te da un salto de calidad, con futuro y unas características muy importantes para nuestra manera de jugar. Notó una molestia en la rodilla el otro día y se le están haciendo pruebas para estudiar el alcance del tiempo que va a estar fuera. Parece que le puede haber tocado algo el menisco. En función de lo que le pase, puede variar entre un mes y tres meses. Yo no sé, ni entiendo, sobre si venía lesionado. Es que no lo sé. Yo miro lo que me toca a mí. Me quedo con un jugador menos arriba y nos quedamos más mermados".

"La semana ha sido muy corta, todo es diferente. Hoy es como si estuviéramos a viernes. El grupo está bien. Hemos metido las cargas adecuadas para no sobrecargar a la gente que iba algo más cansada. Toca adaptarse, no hay excusas. He mirado el tiempo en Madrid y hará mucho frío incluso puede que llueva. A competir, no queda otra", declaró Torrecilla sobre la semana del grupo, más breve de lo habitual dadas las circunstancias de la competición.

"Mis jugadores saben perfectamente que cuento con todos ellos. Me han preguntado incluso por Agustín, pero no iba a salir ni queriendo de este equipo. Josema en su día tampoco. A mí, mis jugadores no me los toca nadie. Estoy contentísimo con la plantilla que tengo ya sea más amplia o menos amplia. A ellos el mercado les ha dado igual porque yo les he tranquilizado. Está mentalizado en lo suyo, en lo que toca, en pensar en el partido con el Atlético de Madrid", dijo el técnico herculano sobre el ambiente vivido en el vestuario durante los compases finales del mercado.

El rival

"Es el segundo mejor filial por clasificación. Tienen jugadores de mucha envergadura física, potentes, con ADN Cholo Simeone. Alternan sus sistemas con un 5-3-2 o un 4-4-2 y tienen jugadores muy verticales. Es verdad que han perdido a Mollejo, pero han recuperado a Bri y a Garcés. Será un partido difícil y duro, como siempre sucede contra un filial. Si conseguimos hacerles un partido incomodísimo, van a tener muchos problemas. Creo que veremos un partido bonito donde saldremos a ganar los dos, pero también lo esperaba en Murcia y fue muy espeso... Será un partido intenso y de duelos, que es lo que me gusta" diagnosticó el entrenador del Hércules sobre el Atlético de Madrid B de Fernando Torres, primer equipo capaz de ganar en el Rico Pérez (1-2) en la presente temporada.