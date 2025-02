El Hércules y los mercados de invierno

No le sientan bien al Hércules los mercados de invierno. Tampoco le ayuda la suerte. O se debilita o se rompe el vestuario o se queda corto, como ha sucedido este año agravado por la lesión de Yanis que ha dejado en shock a Torrecilla. El técnico no pudo ocultar su malestar en la rueda de prensa del jueves aunque supo contenerse guardando unos minutos de silencio al ser preguntado por los motivos de su enfado. "Estoy cabreado, ya está, no tengo que decir nada más. Lo dicho, cabreado, no tengo que dar más explicaciones, estoy cabreado". El técnico sembró la inquietud en el entorno con su malestar una vez se cerró el mercado de invierno, principalmente por ocultar los motivos reales de su contrariedad, creando un clima de desconcierto que nunca se sabe hasta dónde puede llegar. El encuentro afronta este viernes ante el filial del Atlético un encuentro vital para seguir en buena armonía o bien para volver a echar la vista atrás al mercado de invierno maldiciendo lo que pudo ser y no fue. Una victoria fortalecerá a todos los niveles las decisiones tomadas, el equipo seguirá en "play-off" y la sonrisa volverá a Torrecilla, pero una derrota causará dolor y preocupación. La plantilla no es excesivamente larga para afrontar la lucha por el ascenso, pero sí de mucha calidad. Las bajas (Mendes, Angong, Cantero y De Palmas) no contaban para el técnico. Cuenta con las piezas que ya estaba utilizando más Yanis, lesionado a los minutos de debutar, y Arumí. Debilitarse no se puede decir que lo haya hecho el equipo pero se ha optado por introducir el menor número de caras nuevas posibles en el vestuario a diferencia de otros rivales. El Hércules afronta una fase clave de la temporada y el tiempo dirá si la estrategia ha sido la acertada.