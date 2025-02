Torrecilla: "Hemos tenido ocasiones clarísimas pero en casa caen de nuestra parte y fuera no, qué le hago yo..."

Tras sumar la séptima derrota a domicilio de la temporada frente al Atlético de Madrid B (1-0), el técnico del Hércules, Rubén Torrecilla, compareció ante los medios en la sala de prensa del Cerro del Espino, donde analizó las claves del encuentro: "Era un partido complicado en un campo muy difícil que no estaba bien por el tema de la velocidad del balón. Lo hemos intentado por todo los medios. Hemos tenido ocasiones muy claras para adelantarnos en el marcador con los mano a mano de Romera, pero el fútbol al final son detalles y ellos han acertado en una contra, con uno menos, cuando estábamos dominando el partido sin problema".

El preparador blanquiazul también fue preguntado acerca de la novedad táctica por la cual tanto Retu como Arumí, únicos laterales izquierdos puros de la plantilla, no arrancaron el partido sobre el verde. "Si te das cuenta, hemos hecho una alternativa en el juego que hacemos diferente fuera de casa. Hemos ido a emparejar a todo el campo al Atleti. Necesitábamos ser ganadores en los duelos y Retu y Arumí son más de estilo ofensivo. Hemos cambiado todo porque los equipos te estudian, pero hemos estado bien. Ellos han terminado con mucho desgaste, pero el fútbol es lo que tiene. No es ningún tipo de señalamiento a nadie, al revés, son movimientos tácticos", explicó Torrecilla.

"No han habido tanta agresividad ni patadas. Ellos van con mucha intensidad y nosotros igual porque somos los dos grandes equipos en la categoría, pero no creo que hayan sido acciones para quedarnos con uno menos cada equipo. Ni la suya ni la nuestra creo que sean acciones para dejar a un equipo con uno menos", añadió el técnico herculano sobre el arbitraje del partido.

Acerca de la acción del gol local que supuso la victoria, desarrollada cuando el Hércules tenía un futbolista más sobre el verde, el entrenador blanquiazul aseguró haber advertido a sus futbolistas en el entretiempo: "Lo he dicho en el vestuario al descanso. Contra un equipo como el Atleti con jugadores jóvenes, no nos podemos fiar por tener un jugador más. No vas a ganar siempre porque tengas un jugador más, eso es así de claro. Tocaba presionarle mucho más cerca en la acción del gol, pero nosotros también hemos tenido tres ocasiones con Dani (Romera), dos de ellas mano a mano con el portero. Hemos hecho un partido para al menos no perder porque hemos sometido al Atlético durante gran parte del partido.

Antonio Aranda y Dani Romera se lamentan tras una ocasión fallida. / LOF

"Fuera de casa se nos van puntos y en casa sumamos muchos. Creo que hoy hemos dado una buena imagen, hemos ido en todo momento a por el partido y buscado en todo momento la portería rival. Hemos tenido ocasiones clarísimas, pero en el Rico Pérez caen de nuestra parte y fuera no. Qué le hago yo. Si me dijeras que somos un equipo que nos metemos atrás... pero a mí no me gusta ese tipo de fútbol. Nosotros no nos vamos a meter nunca atrás. Fuera de casa nos cuesta un pelín más" finalizó Torrecilla sobre la diferencia entre la versión que ofrece su equipo en el Rico Pérez y lejos de él.