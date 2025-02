Artiles: "La gente se había ilusionado por la clasificación pero el objetivo del Hércules tiene que ser salvarse"

Pregunta: ¿Cómo se encuentra a nivel físico tras sufrir esas molestias que le impidieron viajar a Madrid el pasado fin de semana?

Respuesta: La verdad que bien. Al final, después de una semana parado a uno le cuesta los primeros días, parece que te falte el aire. Falta coger algo de ritmo, pero ya estoy entrenando en la dinámica del grupo y pensando en llegar al 100% de cara al domingo.

P: ¿Estará disponible por tanto para el partido frente al Fuenlabrada?

R: Sí, en principio sí. Si no sucede ningún imprevisto de aquí al domingo, sí.

P: ¿Qué tal ve al grupo tras el empate en el tramo final con el Yeclano y la derrota frente al Atlético de Madrid B?

R: Desde dentro estamos tranquilos. Nosotros somos conscientes de que estamos haciendo una temporada muy buena a pesar de estos dos últimos resultados. Entendemos que pueda generar ciertas dudas, pero nosotros estamos muy tranquilos. Nos empataron en el último momento un partido que teníamos ganado y luego es una derrota en Madrid fuera de casa, que es verdad que no se nos está dando de la mejor manera posible. Esto es muy largo, muy difícil, todos los equipos tienen un nivel muy alto y aprietan en la segunda vuelta.

P: ¿Encuentran alguna explicación en el vestuario sobre el motivo por el que se escapan tantos puntos lejos del Rico Pérez?

R: Nosotros en casa nos sentimos con muchísima confianza, estamos muy arropados por toda nuestra gente y el ambiente es espectacular. Esto lo hace todo mucho más fácil. Fuera de casa, es algo que también le ocurre al rival en su estadio y llevan más la iniciativa. Es verdad que nos está costando un poco más, pero muchos de los partidos que hemos jugado fuera de casa se nos han escapado por pequeños detalles y a última hora. Clasificatoriamente estamos haciendo muy malos resultados, pero analizando más en profundidad hemos hecho partidos que podríamos haber rascado más. No nos preocupa pero tenemos claro que hay que cerrar mejor los partidos fuera de casa.

P: ¿Qué tal se han integrado los nuevos fichajes invernales en el grupo?

R: La verdad que tanto Yanis (Senhadji) como Joel (Arumí) son dos chicos que se han adaptado bastante bien al vestuario. Son chavales jóvenes, con ganas, con hambre, que se les ve que son buenas personas y eso en el grupo cala. Estamos muy contentos con ellos. Yanis ha tenido la mala fortuna de su lesión y ha tenido que pasar por quirófano, a quien deseo la mayor de las suertes y su pronta recuperación para que vuelva lo antes posible. Esperemos que nos ayuden a sacar los mejores resultados posibles y lograr el objetivo.

José Artiles firma autógrafos a jóvenes herculanos durante el entrenamiento a puerta abierta. / Héctor Fuentes

P: ¿Cuál cree que debe ser ese objetivo del Hércules que menciona para esta temporada?

R: Yo creo que, en todo momento, siempre se ha hablado en la misma línea. La gente se había ilusionado mucho por la clasificación, pero al final el objetivo principal del Hércules tiene que ser salvarse porque somos un recién ascendido... pero no podemos dejar de mirar a cotas más altas. Hemos estado ahí ya en la pelea, pero por pequeños detalles en los que hemos fallado, no nos permiten estar más arriba. Queremos lograr primero de todo la salvación y, a partir de ahí, mirar todo lo alto que podamos.

P: Tras un inicio en el que la elevada competencia en su posición le impidió entrar en algún once, ha ido ganando protagonismo con el paso de las jornadas. ¿Qué cambió en el partido de Yecla para que haya comenzado a ser titular regularmente?

R: La verdad que al principio me costó bastante entrar en el once porque con el tema de la lesión del año pasado también me costó un poco coger el ritmo y mi nivel. Al final era cuestión de seguir trabajando, de tiempo y de confianza en uno mismo. Poco a poco fui llegando a ese nivel óptimo que quería y a un tono físico que había perdido después de tanto tiempo parado. Esto es muy largo, esperé mi oportunidad y he podido entrar con más frecuencia. Estoy muy contento por ello.

P: ¿Qué tal vivió esas semanas de principio de pretemporada en las que todavía no había renovado con el Hércules?

R: Yo tenía muy claro que me quería quedar en el Hércules. Mi cabeza solo pensaba en quedarse aquí. Desde el club y el cuerpo técnico me transmitieron tranquilidad en todo momento, me decían que me iba a quedar. Iban pasando las semanas y no lo solucionábamos, por lo que en cierto momento aparecen las dudas. Pero en el fondo estaba tranquilo y todo terminó saliendo bien y aquí estoy, dando guerra y peleando un añito más.

P: ¿Se ve siguiendo más temporadas en Alicante de la mano del Hércules?

R: Yo siempre lo he dicho, nunca lo he ocultado. Tanto en Alicante como en el Hércules, me siento como en casa. La afición siempre me ha ayudado y apoyado con muchísimo cariño. Es un club histórico, con un estadio increíble y una ciudad espectacular. Yo estaría encantado de seguir muchos años en el Hércules, pero no es una cosa que dependa solo de mí. Sería muy positivo para mí, claro.

P: ¿Ha existido ya algún acercamiento para prolongar el contrato?

R: No, todavía es muy pronto y siquiera hemos hablado sobre el tema. De momento no hemos hablado sobre el tema absolutamente nada.

P: ¿Se atreve con un pronóstico sobre la posición en la que acabará el Hércules la temporada?

R: Yo tengo muy claro que el nivel de la plantilla es muy alto y dependerá del rendimiento que demos nosotros en cada entrenamiento y cada partido. No considero que tengamos límites para llegar a estar en puestos de play-off a final de liga. Nosotros vamos con humildad, pasito a pasito y a conseguir primero nuestro objetivo para luego escalar todo lo posible.