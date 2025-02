Rubén Torrecilla resta importancia a la posible lesión de Nico

Tras la victoria del Hércules ante el Fuenlabrada por un tanto a cero, Rubén Torrecilla aseguró estar "contento", ya que su equipo ha ganado a "un rival complicado" y es "justo vencedor" después de hacer "un gran partido".

El técnico blanquiazul piensa que el partido "no era fácil". "Me quedo con la actitud de mis jugadores. Hemos defendido muy bien ante un equipo más alto y que maneja mucho el balón parado. La portería a cero le viene genial a Carlos Abad y es fundamental para seguir creciendo", argumentó.

Respecto al buen nivel del conjunto alicantino en el Rico Pérez, Torrecilla afirmó: "Hemos hecho partidos muy buenos, generamos muchas ocasiones. Jugar en casa nos da un plus, estamos firmes y yo me alegro de que la gente venga se divierta viendo a su equipo". "Tenemos una grandísima afición que nos apoya en todo momento", apuntó.

En cuanto a los jugadores que se han marchado con molestias del terreno de juego, el entrenador del Hércules desveló: "Nico ha tenido una sobrecarga y sabiendo su historial no le hemos querido forzar. Mangada ha notado algo en el isquio. No creemos que tengan nada serio y aprovechen los días para recuperar". Además, incidió en el nivel del centrocampista alicantino: "Mangada ha hecho un partido muy bueno, nos ha dado líneas de pase por dentro. Estoy encantado con su trabajo".

"A Richie ya lo vi jugar de delantero en el Cerdanyola. A día de hoy tenemos a Coscia y a Soldevila para la delantera, pero estaban cansados. El banquillo nos ha dado mucho para la victoria", explicó el preparador refiriéndose a la posición con la que acabaron sus futbolistas el partido.

Por último, Torrecilla fue preguntado sobre si viajaría a Murcia para presenciar el partido que disputa el cuadro grana ante el Sevilla Atlético, próximo rival del Hércules. "No. Ahora me toca disfrutar la victoria con mi familia, que también lo sufre mucho. Me veré el partido luego más tranquilo", concluyó.