El crecimiento de Retu y Samu en el Hércules

Las dos bandas del Hércules comienzan a carburar. A raíz de la derrota ante el Real Murcia, cosechada el pasado 18 de enero, propiciada por un tanto de los granas en el que Samu Vázquez concedió demasiados metros al centrador y Retuerta no fue capaz de igualar el salto de Raúl Alcaina, quien fue su marca en el remate, ambos laterales han ido ganando en confianza cada fin de semana hasta el pasado domingo. En la victoria frente al Sevilla Atlético, los dos fueron culpables del destacado papel ofensivo que desplegó el conjunto blanquiazul.

Retuerta estuvo conectado, marcando el camino a la hora de provocar el penalti fallado por Nico, mientras que Samu Vázquez firmó una gran asistencia a Alvarito en el gol que supuso la victoria. La trayectoria del ex del Albacete en la primera vuelta no fue sencilla. Samu Vázquez inició la Primera Federación lesionado, viendo al Hércules desde la grada en su regreso a la entidad por una rotura en el cuádriceps. No fue hasta la jornada 9, en Yecla a finales de octubre, cuando por primera vez sería titular, y pese a la continuidad obligatoria que tuvo fruto de ser el único lateral derecho puro de la plantilla, no llegaba a ser el mismo que se ganó al Rico Pérez durante su primera temporada como blanquiazul, apenas unos meses atrás.

De hecho, en ocasiones puntuales Torrecilla optó por alinear a Sotillos o incluso Alvarito por delante del lateral manchego, muy lejos de ser el puñal por el costado diestro que tantas alegrías, y puntos, aportó al Hércules camino de su regreso al tercer escalón del fútbol español. Sin embargo, a partir de la derrota en Murcia, ha ido creciendo en lo futbolístico y, a tramos, ha vuelto a ser el Samu Vázquez que la grada del Rico Pérez desea ver cada 15 días en su estadio. Asistió a Nico frente al Yeclano e hizo lo propio con Alvarito en la victoria con el segundo equipo del Sevilla, disipando de esta forma cualquier duda respecto a su condición de titular ya sea por su renovado nivel... o por la falta de competencia en su posición.

Samu Vázquez, antes de poner un centro en el Hércules - Fuenlabrada. / Héctor Fuentes

Todavía más discutido ha sido el desempeño de Retuerta a lo largo del primer tramo del curso, a quien no solo Abraham del Moral le ha ganado la partida alguna jornada, sino que incluso Torrecilla ha llegado a modificar su habitual 4-2-3-1 para proteger las fisuras existentes en el costado izquierdo. Al margen de su discreto papel ofensivo, altamente reducido respecto a la campaña 2023/24 al igual que sucede con Samu Vázquez, el lateral madrileño ha sido señalado por la afición e incluso por su entrenador tras el desenlace de diferentes partidos lejos del Rico Pérez, principalmente en el Nuevo Colombino.

Frente al Recreativo de Huelva, el Hércules desaprovechó su ventaja en los minutos finales y terminó perdiendo el partido fruto de dos acciones en las que Retuerta no acierta, sobre todo en el segundo tanto donde sigue la jugada con la mirada. Sus múltiples errores individuales, principalemente en la marca, llevaron a la comisión deportiva blanquiazul a lanzarse a por Joel Arumí en el mercado de invierno.

Mangada y Retuerta celebran la victoria del pasado domingo frente al Sevilla Atlético, en Alicante. / HCF

A raíz de la llegada del lateral procedente de la cantera del Atlético de Madrid, el mejor Retu está volviendo a emerger por el costado izquierdo herculano. Tanto en la proyección ofensiva como a la hora de atender a sus responsabilidades atrás, el ex del Deportivo de La Coruña ha dado un importante paso adelante al incrementar su nivel de concentración e implicación durante los 90 minutos, algo que lastró su rendimiento en el primer tramo de competición.