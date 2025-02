La gran pregunta en el Hércules: ¿Coscia o Romera?

Perfiles diferentes. Uno más solidario, más útil al juego coral, al desempeño defensivo. El otro, supuestamente, más individualista, mejor definido en su tarea ofensiva, con pretendida facilidad para ver portería. Se complementan, pero rara vez juegan juntos. Y si lo hacen, siempre es mala señala, la urgencia y la necesidad extrema es generalmente la causa de que coincidan sobre el césped esta temporada.

Agustín Coscia y Dani Romera, en un vistazo general a sus estadísticas, no firman números muy diferentes. El argentino ha logrado solo un gol más que el almeriense a pesar de haber jugado bastante más. Dos de sus tantos han sido desde los once metros y solo un tanto ha valido para sumar, concretamente un punto. El resto, improductivos, o bien se perdió, o bien lo consiguió cuando la contienda estaba ya sobradamente ganada.

En este capítulo, el de la incidencia clasificatoria, el «favorito» de Rubén Torrecilla ha resultado más determinante. De sus botas han germinado directamente cuatro puntos. Dio tres con su postrero gol en el derbi contra el Alcoyano y uno más en Sanlúcar de Barrameda anotado también al final del partido.

Pero para los dos, todo eso sucedió mucho antes de que se cerrara el mercado de invierno. No han vuelto a marcar desde que lo hicieron ambos en la goleada al filial del Betis en el Rico Pérez. El ex de Castellón y Murcia abrió la cuenta y el héroe del ascenso cerró la manita desde el punto de penalti. Aquello sucedió el 12 de enero. Desde ese día, nada.

Romera ha estado bastante cerca. De hecho parece increíble que no fuera capaz de incrementar su cuenta en el choque disputado en el Cerro del Espino, contra el Atlético de Madrid B. Dispuso de ocasiones muy claras y las desperdició hasta el punto de ofuscarse y forzar un remate imposible que le granjeó la segunda amarilla y la consiguiente expulsión, anulando con ello la superioridad numérica con la que jugaba el Hércules desde el minuto 42, cuando el colegiado echó a Javier Bonar, también por una doble amonestación.

Agustín Coscia, de rodillas, durante el partido Hércules-Betis B que se jugó en Alicante. / Alex Domínguez

Coscia ha jugado más partidos que Romera, cinco más exactamente. Y también ha sido más veces titular, casi el doble de veces. Y a pesar de ello, su producción en cuanto a goles es muy pareja, de ahí que al entrenador siempre le surja esa duda y acabe decantándose por el andaluz cuando está en un nivel de forma aceptable, que, de momento, este curso, no ha alcanzado el 100 % por unas u otras razones.

Comparativa entre Agustín Coscia y Dani Romera esta temporada en el Hércules de Alicante. / INFORMACIÓN

La disyuntiva de Rubén Torrecilla

La principal virtud del Hércules desde que el preparador extremeño está en el banquillo es el juego por fuera. La transición rápida, el desborde por banda y la presión tras pérdida. Romera tiene más facilidad para ubicarse dentro del área, para encontrar el hueco, el punto ciego de la defensa, para aparecer y rematar. A Coscia le cuesta más, pero no porque no sepa o porque no disponga de esa cualidad, sino porque su desempeño es más amplio, de más recorrido y de superior desgaste.

El portero del Betis B se anticipa a Dani Romera durante el partido en el Rico Pérez de Alicante. / Alex Domínguez

El argentino permite a los blanquiazules, con su trabajo, su entrega incondicional, sin límite, contra todo tipo de centrales, jugar más junto, y eso favorece el desarrollo del juego colectivo. El equipo se muestra más compacto, más expresivo en la contención. Y eso le da mayor control sobre su fútbol... aunque, desde fuera, se antoje estéril porque no se materializa en goles. Con el almeriense todo eso sale peor, se especula más, pero, sin embargo, la sensación de peligro es mucho más evidente.

Coscia jamás le recrimina a nadie que no le haga llegar la pelota pese a su sacrificio en favor del bloque. Romera sí, él gesticula más porque sabe que vive de hacer goles, es su condición diferencial. Sin eso, se convierte en un nueve prescindible. Todas las energías del andaluz se centran en un solo propósito, las del rosarino tienen que diversificarse más. En Sevilla, este domingo, en el estadio Jesús Navas, frente a un rival al que si dejas jugar, al que si no incomodas en la creación, vuela (como se demostró en Alicante la primera media hora), el entrenador tiene que elegir entre contener de inicio o matar a la contra. Si opta por lo primero, Coscia sumará su 15ª titularidad. Si no, será Romera quien alcance la novena.