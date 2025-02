Rubén Torrecilla: "Veo complicado que Yanis vuelva a jugar esta temporada"

El Hércules se enfrentará a domicilio al Sevilla Atlético este domingo a las 12 horas y, durante la rueda de prensa previa al choque, Rubén Torrecilla afirmó que será un "partido complicado". "En esta categoría no te puedes fiar de ningún equipo. Ellos venían de una dinámica mala, en descenso, y ahora encadenan cuatro victorias y una de ellas contra un equipo importante como el Murcia", explicó el entrenador extremeño.

"Ya sabemos lo que son los filiales, gente joven, con potencial para llegar al primer equipo y compiten muy bien. Tenemos que hacer un partido muy serio e igualarlos o superarlos en intensidad porque, si no, nos pasan por encima. Me he enfrentado al Sevilla muchas veces y su ADN es ser competitivo al máximo. Eso es lo que más nos tiene que preocupar, su ritmo, su verticalidad…", argumentó el técnico blanquiazul.

Respecto a la situación del Hércules en la clasificación, Torrecilla piensa: "Ganar en Sevilla supondría dar un paso muy importante en cuanto a puntos, te pondrías con 38 quedando muchas jornadas por delante y con el golaveraje ganado ante un rival, a priori, directo. Seguiríamos en "play-off" y recortaríamos a los de delante". Además, el preparador añadió: "Es un partido importante, pero no definitivo para la temporada. Perdamos o no, seguimos teniendo opciones de todo en esta liga. No es el fin del mundo, pero tenemos que afrontarlo como lo hacemos siempre fuera de casa". "Nuestros tres últimos partidos fuera de casa son muy buenos y este domingo vamos para ganar", apuntó.

El entrenador del Hércules, Rubén Torrecilla, durante la rueda de prensa previa al partido contra el Sevilla Atlético. / Hugo Izquierdo | HCF

En cuanto a las múltiples lesiones que viene arrastrando el conjunto alicantino, el entrenador manifestó: "Nico no está porque tiene una pequeña lesión, mínima, pero no queremos arriesgarle nada. Abraham tampoco, hemos optado por dejarlo en total reposo durante una semana y pico o dos. Esperemos que dentro de poco esté, porque es muy importante para nosotros. Mangada ha entrenado con el grupo. Es el único de ellos que puede estar en la convocatoria, pero vamos a esperar a mañana". En ese sentido, quiso incidir en el extremo: "Nico lleva seis goles y aporta mucho a nivel ofensivo en cada partido que juega. Encara, genera… Ha pasado por mucho a nivel psicológico y el fútbol poco a poco le está devolviendo lo que merece".

Siguiendo con los jugadores que están de baja, Torrecilla desveló: "Veo complicado que Yanis (Senhadji) vuelva a jugar esta temporada. Conozco las lesiones de rodilla y esta es una importante en la que tiene que tener mínimo dos o tres meses para recuperarse y luego tiene que ponerse bien físicamente". "Yo me retiré por las lesiones, así que lo principal es que él se recupere bien. Era un futbolista fundamental para nosotros, con condiciones, pero no tiene que correr más de la cuenta", puntualizó.

Asimismo, el técnico herculano admite estar entrenando "con jugadores del fútbol base" a causa de las lesiones. "Si tenemos que tirar de ellos, vamos a tirar. Sabemos que el salto de categoría es grande por la exigencia que hay, pero muchos de ellos llevan mucho tiempo trabajando con nosotros. Espero que más pronto que tarde veamos a jugadores de la cantera con el primer equipo", declaró.

Torrecilla, sobre como preparar el partido sin algunos futbolistas importantes para él, respondió entre risas que tendrá que "inventar algo". "Buscaremos alternativas. Hay que tocar madera para que aguanten los jugadores que tenemos por dentro. No tengo ninguna duda que ellos, por como entrenan, lo hacen bien y da igual el sitio en el que los ponga. El que juegue lo va a hacer bien", afirmó.

El entrenador blanquiazul aseguró que confía volver a conseguir un ascenso con el Hércules y llevar a los alicantinos a Segunda División. "Sí, sueño con el ascenso. Soy un ganador y me voy a dejar todo por este escudo, mi vida. Estamos al alcance de todo, aunque hay que tener los pies en el suelo por lo complicada que es esta categoría. El 95% de los equipos aquí quieren jugar "play-off" o ascender. Va a ser una última fase de liga muy dura. Este escudo se merece volver al fútbol profesional".

Por último, acerca de las siguientes jornadas a las que tendrá que hacer frente su equipo, Torrecilla dijo: "No me he planteado ni el calendario, ni lo he mirado. Solo se que jugamos contra el Sevilla, viene el Recreativo de Huelva y vamos a Alcoy. Si me preguntas por el cuarto partido ni lo sé". "No me preocupo del futuro, me preocupo del presente y no puedo opinar más allá. Tenemos que ir partido a partido, porque son todos difíciles", concluyó.