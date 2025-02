El Hércules firma peores números que el Intercity en la segunda vuelta

A veces conviene poner en perspectiva los registros para valorar dónde estás en realidad y, sobre todo, para asumir sin rubor cuál tiene que ser tu pelea por más deseos de grandeza que ansíes recuperar. El Hércules, fuera de promoción de ascenso esta semana fruto del viaje por el filo de una sierra que está protagonizando en su estreno en Primera RFEF, firma peores números en la segunda vuelta que el colista Intercity. Los de negro suman un punto más que los blanquiazules en las seis jornadas que se llevan jugadas tras el paso por el ecuador de la liga.

Al final de la primera, el equipo de Rubén Torrecilla era cuarto, con 28 puntos, y el que ahora entrena José Vicente Lledó vigésimo, con solo 15. Había trece entre uno y otro en la clasificación. Las dinámicas y los comportamientos dentro del campo eran bien diferentes. Ahora esa distancia va menguando. Aunque los vecinos siguen en la última plaza, han logrado encadenar dos triunfos, algo que los del Rico Pérez no logran desde hace más de cuatro meses.

La última (y única) vez que el Hércules ha enlazado dos triunfos fue en las jornadas 7 y 8, cuando superó sucesivamente al Antequera en Alicante y al Algeciras en su estadio con un tanto postrero de Artiles sobre la bocina. Desde entonces, que se fue a la cama líder, no encuentra el modo de concatenar partidos ganados. La culpa de que eso suceda la tienen sus pésimos guarismos como visitante, el verdadero lastre de un proyecto que se sigue sustentando en el bloque armado hace dos veranos porque los refuerzos llamados a dar el salto de calidad en la tercera categoría nacional no están brillando de manera regular.

Récord negativo

Los blanquiazules, con su derrota en el Jesús Navas, la octava en trece salidas, han igualado sus peores registros de los últimos años como foráneo a estas alturas del campeonato. Solo ha sido capaz de ganar dos partidos en un desplazamiento. Además de en la localidad gaditana, donde se impuso por 2-3, regresó con los tres puntos de Marbella (1-2). Estos dos únicos triunfos están muy lejos de los seis acumulaba después de 25 jornadas el curso anterior, eso sí, en una categoría inferior.

Samu Vázquez, contrariado, durante la derrota del Hércules frente al Sevilla Atlético. / Manu Gómez / LOF

También está por debajo de las estadísticas (a este respecto) de las otras tres temporadas precedentes, e incluso de las obtenidos en el complicado ejercicio que coincidió con pandemia causada por el covid, la 2019-2020, una de las peores de todos los tiempos del equipo alicantino, ya que antes de la suspensión, y con el equipo en zona de descenso a Tercera División, había sido capaz de imponerse en Cornellá, Tarragona y Sabadell.

Solo en la temporada 2020-21, en la que el Hércules consumó su desplome a la cuarta categoría nacional coincidiendo con la reestructuración de Segunda B antes de hacerla desaparecer, el equipo blanquiazul se plantó en la jornada 25 con las mismas victorias fuera de casa que ahora. Lo mismo sucedió en la 2017-18, con Siviero, Claudio Barragán y Visnjic relevándose en el banquillo, se descolgó muy pronto de la lucha por ascender.

Una bipolaridad difícil de explicar

El Hércules sólido, aguerrido, intenso y efectivo que se exhibe en el José Rico Pérez se transforma en un equipo asustadizo, blando y tremendamente errático cuando tiene que subirse a un autocar para competir. Una de las claves, por supuesto, es la debilidad defensiva que manifiesta como forastero. De los 28 goles que ha encajado hasta el momento en todo el campeonato, 19 han se han recibido lejos de Alicante, diez más que en el Rico Pérez.

Alvarito, consternado, después de la derrota sufrida por el Hércules en el campo del Fuenlabrada. / LOF

Fuera de casa, solo en una ocasión ha regresado del desplazamiento con su portería a cero. Fue en Yecla, en la jornada 9, el 20 de octubre, donde desperdició la ocasión de enlazar tres victorias. En las otras doce salidas, Carlos Abad siempre ha tenido que recoger el balón de la red de su portería al menos una vez.

La fuerza realizadora también se resiente sobremanera cuando toca viajar. De los 30 goles anotados por el Hércules hasta ahora, solo 11 han sido sin estar en el Rico Pérez. El balance es pobre.

A Torrecilla, "harto de esta enorme diferencia de comportamiento" de su equipo como local y como visitante, le está costando encontrar la forma de atajar una bipolaridad más propia de los proyectos que deben estar pendientes de no caer a las garras del descenso que de pelear por metas aspiracionales más ilustres. Pero la realidad (apoyada en las matemáticas) aconseja no perder de vista el verdadero objetivo de un recién llegado a la antesala del fútbol profesional, se llame como se llame: no dar ni un paso atrás.