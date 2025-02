El peor forastero del grupo visita el Rico Pérez

Rival propicio para recuperar sensaciones... y efectivos. El Hércules, que este martes descansa, confía en tener disponibles, al menos, a tres de los futbolistas que no pudieron participar en la derrota frente al Sevilla Atlético. Roger Colomina volverá tras cumplir su partido de sanción, y tanto Nico Espinosa como Alberto Retuerta deberían estar a disposición del técnico tras parar el pasado fin de semana "por mera precaución", ya que sus dolencias musculares "no revisten gravedad", en palabras del propio Rubén Torrecilla. Abraham del Moral se probará al final de la presente semana, pero su concurso sigue estando en duda después de que se le reabriera la brecha en la rodilla por culpa de un mal gesto en el entrenamiento previo al desplazamiento al Jesús Navas.

El conjunto blanquiazul necesita contrarrestar su pésimo rendimiento a domicilio con un triunfo en casa este fin de semana. El rival es propicio porque visita el José Rico Pérez el peor forastero del grupo 2 de Primera Federación. El equipo de César Moreno no ha ganado ni un solo partido lejos del Nuevo Colombino esta temporada. El Recreativo únicamente ha sido capaz de arañar seis puntos en los doce encuentros que lleva disputados lejos de su ciudad. Ha perdido tanto como ha empatado, seis veces, y solo ha celebrado siete tantos en sus desplazamientos. Nadie ha metido menos goles fuera de casa que los onubenses, ni siquiera el Hércules a pesar de su lastimoso desempeño como visitante esta temporada (11 tantos a favor jugando como foráneo).

Roger Colomina, que vuelve tras cumplir sanción, durante el partido del Hércules en Huelva frente al Recreativo. / LOF

La bipolaridad extrema de los blanquiazules les está permitiendo enmendar en Alicante lo que son incapaces de recolectar en el resto de destinos. Y ahí está la gran baza del equipo de Torrecilla, al que solo se le han escapado 10 de los 36 puntos que se han dirimido en el Rico Pérez hasta la fecha. Ganar este sábado, 20 horas, al decano del fútbol nacional allanaría el mini periplo provincial que deben completar los alicantinos en los próximos 20 días, en los que no deberán abandonar la terreta, dado que el duelo que deben disputar entre los dos de casa será en El Collao, contra el Alcoyano, el domingo 9 de marzo, a las 17:30 horas.

Tal y como ya sucedió en el cruce de la primera vuelta, César Moreno no se enfrentará al equipo con el que sigue teniendo contrato. Para hacerlo, el Recre debería de abonar una cantidad considerable de dinero y es harto improbable que eso suceda porque la diferencia del coste de la operación entre que pueda participar o no es bastante sustancial. En la primera vuelta, el centrocampista cartagenero vivió el choque desde la grada con mucha tensión... demasiada quizá.

Sin explotar en Huelva

Tras encadenar tres titularidades, regresó al banquillo en pasado sábado, frente al Antequera a pesar de que su entrenador sabía que no iba a poder utilizarle en Alicante. El canterano del Elche, que este curso no se ha estrenado como goleador, ha disputado 18 encuentros, once de ellos formando de inicio. De momento, César no está aprovechando su préstamo a Huelva.

Cesar Moreno, durante un entrenamiento con el Recreativo de Huelva este curso. / Recreativo

La llegada de Íñigo Vélez al banquillo le devolvió protagonismo perdido antes de Navidad. Con él ha participado en cuatro de los siete partidos que ha dirigido el técnico desde que relevó a Abel Gómez, destituido durante el parón. Tanto Hércules como Recreativo de Huelva no acaban de despegar en la segunda vuelta. Los dos han obtenido un pobre rédito en las seis jornadas que se llevan jugadas: siete puntos. Si los andaluces asaltan el Rico Pérez, será su primer triunfo a domicilio en el presente ejercicio. Si los blanquiazules terminan doblegando al decano, se convertirán en el local más potente de Primera RFEF. El pulso aparentemente desigual (sobre el papel) está servido... y a los dos históricos les llega en un momento de forma muy similar.