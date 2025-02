¿Quién es Abdoulie Bojang, la nueva perla de la cantera del Hércules?

En una semana marcada por el pesimismo tras la consecución de una nueva derrota lejos del Rico Pérez (que ya es la octava en lo que va de curso), las buenas noticias en la entidad blanquiazul viene dada por la irrupción de un nuevo canterano desde el Juvenil A del Hércules: Abdoulie Bojang. El joven gambiano viajó a Sevilla con el primer equipo en una convocatoria protagonizada por las bajas y ya ha firmado su primer contrato con la SAD alicantina.

Se trata de un futbolista eléctrico, desequilibrante, atrevido, con un genial uno contra uno que es letal al espacio y, además, tiene el gol entre ceja y ceja... pero su camino hasta el primer equipo no ha sido el habitualmente tomado por cualquier canterano. Bojang tuvo su primer contacto con la base herculana en verano, cuando estaba en la Alicante Football Academy, una academia de fútbol de jugadores extranjeros con sede en Alicante.

Abdoulie Bojang, durante la firma de su primer contrato como jugador del Hércules. / HCF

Entonces, el ahora jugador del Hércules junto a otros ocho futbolistas participó en unas pruebas a puerta abierta para el Juvenil A, que compite en el grupo 7 de División de Honor y buscaba incorporar talento a su plantilla para certificar la primera permanencia en la categoría en los últimos 15 años. En aquella tarde de junio, Abdoulie Bojang destacó por encima de sus compañeros y el cuerpo técnico del tercer equipo blanquiazul, encabezado por su entrenador Gaspar Campillo, quiso que pasara a formar parte de su plantilla.

La academia de futbolistas extranjeros no puso problemas y el jugador estuvo encantado con la propuesta, pero no pudo incorporarse hasta octubre a la dinámica del Juvenil ya que tuvo que regresar a Gambia por asuntos burocráticos. A partir de entonces, su irrupción ha sido meteórica, hasta el punto de pasar en apenas seis meses de no tener equipo a entrar en una convocatoria de Primera Federación el pasado domingo.

Abdoulie Bojang define ante el portero del Villarreal en uno de sus dos goles frente al equipo castellonense. / HCF

Su técnico y principal descubridor, Gaspar Campillo, le define como un "jugador ejemplar y gran compañero. Todo el mundo ve que tiene algo especial, ya es el máximo goleador con solo nueve partidos. Nadie se lo ha puesto fácil, pero ha partido la puerta para llegar al primer equipo. Además, es un chico que lleva todo el día una sonrisa en la cara, educadísimo. Se merece todo lo bueno que le pase".

Pese a que el gambiano de 18 años disfruta más como extremo, sus condiciones físicas y la facilidad que atesora para hacer gol han llevado a Campillo a situarle como delantero centro en División de Honor Juvenil. "Bojang disfruta más como extremo izquierdo, porque le gusta meterse para dentro, tirar a puerta encarar... pero donde más rendimiento le hemos sacado es en punta. Yo creo que donde más potencial tiene es o como extremo o como segundo punta en un esquema con dos delanteros, porque en un pelotazo es absolutamente letal. Además, en un campo grande como en el Rico Pérez, yo le veo de extremo", aclaró el técnico a INFORMACIÓN.

Gaspar Campillo dirige un partido del Juvenil A del Hércules, esta temporada. / HCF

Además, el preparador blanquiazul estableció ciertas similitudes entre sus características y las del campeón de Europa y jugador del FC Barcelona Lamine Yamal. "Salvando las distancias, su descaro es parecido al de Lamine. Los dos son potros salvajes, pero a Bojang todavía le estamos enseñando a defender y muchos conceptos tácticos. Tiene muchísimo margen de mejora", esclareció su entrenador en el Juvenil A.

Tras su primera convocatoria con el primer equipo, Abdoulie Bojang entrenará también esta semana al completo bajo las órdenes de Torrecilla, a caballo entre el Rico Pérez y Fontcalent. Pese a no dominar el idioma, Campillo ve en la falta de comunicación una posible virtud para triunfar en el corto plazo como jugador del Hércules: "No conoce lo que es la presión del Rico Pérez y de llevar la camiseta del Hércules, él juega para disfrutar, para pasárselo bien. No entiende bien el idioma por lo que no entiende de presión, él te regatea y si no le sale lo vuelve a intentar".

"Su perfil me recuerda mucho al de Abde. Cuando veíamos a Abde, sabíamos que era especial, tenía cosas. Y yo en 'Abdoul' también las veo. Veo esa especie de futbolista en potencia. Para que la gente se haga una idea, se parece mucho a Alvarito del primer equipo pero sobre todo a Nico Espinosa", dijo el entrenador del Juvenil A sobre los futbolistas a los que más se parece Abdoul por condiciones actuales y potencial futuro.