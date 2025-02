Marcos Mendes abre la puerta a la nostalgia en el herculanismo

Marcos Mendes ha recuperado la sonrisa en el barrio de Sant Andreu del Palomar (Barcelona). Después de un primer tramo de temporada complicado, en el que el delantero centro hispanoguineano fue reemplazado primero por Agustín Coscia y después por Dani Romera pasando a ser el tercero en la rotación de Rubén Torrecilla, ha vuelto a ser el goleador que tantas alegrías dio al Hércules la temporada pasada, concretamente 13 con cada uno de sus tantos.

Mendes ha encontrado de nuevo su sitio en la Segunda RFEF, su categoría por excelencia, donde siempre ha sido determinante dada su facilidad en ella para hacer gol y su portentoso físico, mucho más determinante en el cuarto escalón nacional que en la antesala del fútbol profesional. De la mano del Sant Andreu ha marcado tres goles en sus cuatro primeras titularidades, los dos últimos el pasado domingo en el derbi regional frente al Sabadell.

Marcos Mendes corre hacia el corner del Nova Creu Alta después de anotar el primero de sus dos goles ante el Sabadell, de penalti. / UESA

Desde la llegada del ex jugador del Hércules, el conjunto catalán no ha perdido ningún partido (dos victorias y tres empates) y, como segundo clasificado, sigue de cerca, a un solo punto, la estela del líder de la categoría y su máximo rival, el CE Europa. Con las tres dianas que suma desde su llegada a la entidad del Narcís Sala, Mendes ya suma 35 goles alcanzado el centenar de partidos en la Segunda RFEF, cifra que le coloca entre los mejores goleadores históricos de la categoría (inaugurada en la 2021/22).

Adiós a sus goles

Su marcha en el pasado mercado invernal fue una renuncia a su refinado olfato goleador... de otra categoría. A lo largo de su carrera, Mendes ha brillado siempre en la antigua Tercera División y en la nueva Segunda RFEF, pero su relación con la definición se ha visto frenada al promocionar de categoría. El Hércules echa de menos a Mendes, pero a su versión goleadora de la temporada pasada. Aquella que era ampliamente superior a la mayoría de defensores a los que se enfrentaba, lo que le permitió aparecer en momentos clave en la consecución del ascenso.

Marcos Mendes se lamenta tras fallar una ocasión con el Hércules, en el Rico Pérez. / Alex Domínguez

Arrancó la actual temporada como titular las dos primeras jornadas frente a Ceuta y Alcorcón, pero no fue capaz de encontrar su mejor versión, la misma que el anterior curso le convirtió en el jugador con más goles marcados e una temporada en la última década blanquiazul. Ahora, tras alcanzar los 32 años precisamente este martes, disfruta del fútbol nuevamente en el Sant Andreu, una etapa para la cual tal y como mencionó en una entrevista realizada por su nuevo club, "llevaba preparando durante sus últimos meses en el Hércules".

"Algo haría bien en el Hércules para que me tengan tanto cariño"

Tras sus dos goles en Sabadell, el conjunto del barrio de Sant Andreu del Palomar publicó en sus canales oficiales una entrevista con Mendes. En ella, el máximo goleador de la temporada del ascenso blanquiazul solo tuvo palabras de agradecimiento hacia su etapa en el Rico Pérez. "Ha sido una etapa preciosa, muy bonita. El Hércules estaba en una categoría que no le correspondía. Como dice mi exentrenador (Rubén Torrecilla) el Hércules es un gigante dormido. Tuvimos momentos para todo, pero los buenos, con la afición volcada, fueron increíbles", recordó.

Marcos Mendes sonríe al bajarse del bus antes de la disputa del Sabadell - Sant Andreu. / UESA

Marcos Mendes también habló sobre sus últimos días en el Hércules. "Me sorprendí mucho por la cantidad de mensajes que me llegaron cuando se hizo oficial que no seguía. Salir de un club tan grande y que la gente te arrope así es increíble. Hay muchos que ahora siguen al Sant Andreu por mí, me lo dicen. Algo haría bien allí para que me tengan tanto cariño. Soy una persona muy abierta y me llevo genial con todos mis excompañeros, algunos ya son hasta amigos. Con todo eso es con lo que me quedo", explicó el ahora delantero del Sant Andreu sobre sus últimos compases en Alicante.