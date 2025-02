La montaña rusa

La temporada se ha convertido en una montaña rusa de emociones. De la euforia en los partidos en el Rico Pérez se pasa al drama fuera y de soñar con el ascenso se pasa en una semana a mirar de reojo la zona de descenso. Torrecilla no encuentra palabras para explicar qué le pasa al equipo cuando juega fuera, pero lo cierto es que el equipo iguala los registros más bajos del club a domicilio de la última década. El cuadro blanquiazul vive en un alambre constante que solo se equilibra en los partidos en el Rico Pérez, pero en el momento en que la dinámica falle sonará la alarma con fuerza y vendrán problemas serios. El técnico no quiere volver a hablar del mercado de invierno y no es para menos. Se apostó por el minimalismo y ha salido de la peor manera posible. Se han perdido efectivos de jugadores profesionales en los entrenamientos y han aparecido las lesiones. Preocupación visible en Torrecilla que pide más que nunca el apoyo de la afición para reconducir la situación en un partido, a priori, asequible ante el Recreativo. «El que no esté ahora en el barco es que no es del Hércules». Con esta atrevida frase trata de «provocar» el técnico al público blanquiazul en su rueda de prensa. La afición nunca falla ni dentro ni fuera y menos esta temporada. Partido importante el de este sábado para volver a pujar por el «play-off» o descolgarse de la lucha en vísperas de visitar al Alcoyano. Solo de casa no se puede vivir, pero tampoco se puede fallar en un duelo del que nadie se fía.