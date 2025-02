Drenthe: "En un partido con el Hércules, Messi me llamó negro de mierda"

El exfutbolista Royston Drenthe, que jugó en el Real Madrid y en el Hércules entre otros equipos, ha comentado en el podcast The Wild Proyect una anécdota sucedida con el ocho veces ganador del balón de oro, Leo Messi, hace cerca de 15 años. Y es que, durante la recordada victoria del Hércules en el Camp Nou frente al FC Barcelona de Guardiola gracias al doblete de Haedo Valdez, Drenthe asegura que el considerado como uno de los mejores jugadores de la historia le llamó "negro de mierda" en el trascurso del choque.

"Durante el partido, los dos tuvimos un choque cabeza con cabeza porque él me dijo en el partido negro de mierda", garantiza el extremo holandés. Sin embargo, Drenthe explica que Leo Messi le justificó más tarde el insulto racista alegando que se trata de "algo normal entre argentinos". "Me dijo que por ejemplo a Garay, quien tenía algo de tinta en el cuerpo, el resto de argentinos también le llamaban negros. Para ellos será algo normal, pero tienen que entender que a un chico como yo, que soy su rival, no soy su amigo. Si me dices eso en un partido yo me siento insultado, es diferente a que por ejemplo Higuaín, que sí es mi amigo y estaba todo el día conmigo, me gritara "eh negro cállate la boca"", aclara.

Royston Drenthe habla con los medios a la salida de un entrenamiento en Fontcalent. / INFORMACIÓN

"Yo y Messi somos compañeros de trabajo, pero no somos amigos. Si a mí me dicen en un partido "eh negro", yo le diré que no es nadie para hablarme así. Yo entiendo que los argentinos entre ellos llamen negro a un tipo como Garay, que estén acostumbrados. Pero tienen que entender que no se lo pueden decir a todo el mundo", añade sobre la acción polémica el exherculano, que también valora que nunca ha vuelto a hablar con el ahora jugador del Inter de Miami sobre el tema.

"Fue un partido de mucha tensión, era mi debut con el Hércules y la gente me estaba pitando porque sabían que yo venía del Madrid. Los dos éramos de 1987 y queríamos demostrar, había tensión y yo creo que fue un poco de chuleo", zanjando de esta forma el que fue jugador del Real Madrid el tema con Messi en la entrevista.

"En el Hércules teníamos un buen equipo... pero no pagaban"

Royston Drenthe también expresa en el pocast junto a Jordi Wild su sentir durante aquella temporada como blanquiazul. "No sé que se habrá hecho con el resto de jugadores, pero a mí al final no se me ha pagado el año completo que estuve. Yo creo que por eso también han seguido bajando en la liga. Nosotros teníamos un gran equipo y estuvimos haciendo grandes partidos al principio de la temporada, pero no pagaban. Yo venía del Madrid, pero algunos necesitaban el dinero para mantener su vida", describe el exfutbolista.

Tote, Portillo y Drenthe, sentados en unas sillas antes de una sesión de entrenamiento en Fontcalent. / Antonio Amorós

"En diciembre yo les avisé al club con todo el respeto sobre que si no pagaban, yo no venía. Al principio en el vestuario se decía que no íbamos a hacer eso... pero luego todos me vieron en la televisión que después de que no pagaran no fui al entrenamiento", finaliza Drenthe sobre su experiencia en Alicante, en la que llegó a anotar un total de cuatro goles en 17 partidos.