El Hércules se encomienda al Rico Pérez para no descolgarse del "play-off"

El Hércules regresa a su zona de confort este sábado (20 horas), al recibir al Recreativo de Huelva, penúltimo clasificado, en el estadio Rico Pérez. Al conjunto blanquiazul le urge ganar de nuevo sobre suelo alicantino, donde acostumbra a ser superior a sus rivales y sumar lo necesario para compensar su déficit como forastero. Para ello, a los de Rubén Torrecilla se les presenta una situación idílica, al menos sobre el papel, dado que el Recre es el peor visitante de toda la categoría y todavía no sabe lo que es sumar tres puntos lejos de Huelva.

El decano del fútbol español ha conseguido solamente seis puntos de los 36 (16% del total) que ha jugado a domicilio. Sin embargo, el elenco onubense ha ganado en competitividad desde la llegada de su nuevo técnico, Íñigo Vélez, con quien solamente ha perdido un partido de los siete que ha dirigido el entrenador de Vitoria. Con el cambio en el banquillo también ha perdido protagonismo en las alineaciones es el centrocampista cedido por el Hércules César Moreno, que suma una única titularidad desde entonces. De la misma forma que ya sucedió en el partido de ida, no podrá jugar este sábado debido a la existencia de una cláusula en su contrato que así lo imposibilita salvo el pago de una elevada cifra que el Recre no se plantea asumir.

Cesar Moreno, durante un entrenamiento con el Recreativo de Huelva este curso. / Recreativo

Al igual que lleva sucediendo a lo largo de toda la temporada, el Hércules llega un nuevo envite en el Rico Pérez con la necesidad imperiosa de ganar. Una urgencia que crece en la entidad alicantina con el paso de las jornadas dada la sustancial mejora de Murcia, Ibiza y Ceuta al inicio de la segunda vuelta, inmersos en la lucha por el campeonato; y a la irrupción de los filiales Atleti B, Sevilla Atlético y Real Madrid Castilla, equipos junto a los que, a priori, el Hércules pugnará hasta final de curso por una plaza en el play-off de ascenso a Segunda División.

Como ya le sucedió a Rubén Torrecilla en la previa al partido en Sevilla, la semana en clave blanquiazul ha vuelto a quedar marcada por la enfermería. A Yanis (menisco) y a Abraham del Moral, que estará un tiempo de reposo hasta que termine de cicatrizar su rodilla, hay que sumar otras cuatro posibles ausencias en la convocatoria del preparador cacereño. Alberto Retuerta, Nico Espinosa, Carlos Mangada y Antonio Aranda son duda y su presencia este sábado en el Rico Pérez quedará determinada por si se produce una evolución favorable en las últimas horas.

Nico Espinosa se muerde la camiseta durante un partido del Hércules esta temporada, en Alicante. / Alex Domínguez

Entre los cuatro, el club tiene claro que no forzará a Nico si no se encuentra al 100%. El miedo a que pueda encadenar un carrusel de lesiones musculares le alejan del Hércules - Recre y, tal y como ya ocurrió en las dos últimas ocasiones que Espinosa no saltó al verde, Alvarito gana enteros para ocupar su plaza en el costado izquierdo. Por su parte, la falta de alternativas en la medular en Sevilla no permitieron a Mangada descansar y todavía arrastra las molestias en los isquiotibiales que le llevaron a parar en la victoria frente al Fuenlabrada. Con Roger Colomina de nuevo en la convocatoria tras cumplir sanción, el alicantino no será titular salvo sorpresa mayúscula.

Además, todo hace indicar que Aranda tampoco será de la partida en una posición que ocupará Soldevila en busca de encontrar su versión previa a la lesión. Más disputada está la plaza en el lateral izquierdo, donde la discreta versión de Arumí en Sevilla, superado en todo momento en el carril izquierdo, hace a Torrecilla plantearse alinear a Retuerta pese a sus molestias o variar el sistema, como ya ha hecho en alguna ocasión, para reforzar la posición más débil del equipo. El canterano Abdoulie Bojang también podría volver a ingresar en la convocatoria. Su presencia dependerá de las bajas ofensivas con las que cuente Torrecilla en la previa al choque.