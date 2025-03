El Hércules pierde el aura en casa

Ni el Rico Pérez ni Carlos Abad. El Hércules se dejó algo más que tres puntos en su duelo contra un Recreativo que no había ganado lejos de Huelva esta temporada y que asaltó el coliseo alicantino en el peor partido, de largo, que se recuerda de los hombres de Rubén Torrecilla en su feudo. En pleno Carnaval, el conjunto blanquiazul se puso el disfraz de visitante ante los suyos. Un tropiezo doblemente inesperado, por el momento y por el rival que había enfrente. Uno de esos puntos de inflexión que pueden marcar el devenir de una campaña. La reacción a este directo al mentón hablará (y mucho) de la personalidad como equipo de los herculanos en esta liga a la que todavía le quedan muchos episodios.

Y todo en un partido desastroso, desde el primer hasta el último futbolista vestido a rayas blancas y azules. Pero especialmente doloroso en el caso de Abad. En los dos tantos quedó señalado el cancerbero, algo que sumar a su estrepitoso fallo de hace unos días en Sevilla. Señalarle sería injusto por todo lo que ha dado a su equipo, ahora y antes. Pero parte de ese aura que perdió el Hércules viene por la sensación de que el Santo ahora mismo es más humano que nunca.

No es Abad el único culpable de un día calamitoso en el que los herculanos fueron incapaz de superar a un equipo que hasta su viaje a Alicante se había mostrado inoperante como foráneo. El Hércules solo le pudo marcar de penalti. Y apenas le generó peligro durante los 98 minutos de partido. Sin firmar ninguna exhibición, el Recreativo fue mejor que los blanquiazules y si su delantero Caye Quintana hubiese estado más fino la tarde incluso podría haber sido más catastrófica.

Alineación sorpresa

Una tarde que empezó con la noticia de la pelea entre ultras en las cercanías del Rico Pérez y que continuó con una alineación innovadora de Torrecilla, que cambió a medio equipo de una semana a otra y que dejó en el banquillo a herramientas claves como Samu Vázquez o Nico Espinosa. El resultado fue un Hércules desubicado que de salida se vio superado por su oponente. Seis minutos tardó Caye en plantarse solo ante Abad, tras un error en el pase de Colomina y la posterior falta de reacción de Josema. Ahí el portero estuvo listo, cerrando la posibilidad del caño cuando el atacante onubense le intentó superar con un disparo entre las piernas.

La sensación de desorden se mantuvo, con otras dos opciones de marcar desperdiciadas por los visitantes, hasta que el Hércules logró asentarse sobre el césped. No generaban excesivo peligro los de Torrecilla, pero al menos transmitían esa sensación de que iban dibujando el escenario de partido que más les favorecía y, sobre todo, que su rival, ubicado en zona de descenso antes de empezar la jornada, iba a pagar el perdón.

Con el pensamiento de que el paso del tiempo iba a favorecer a los alicantinos llegó el mazazo. De la manera más inesperada y cuando algún aficionado posiblemente no habría regresado a su butaca tras el descanso. El Recre tuvo una falta lejana, escorada a la derecha, que Paolo metió en el área. Ahí empezó una serie de catastróficas desdichas que finalizaron en el 0-1: Caye no remató, el balón sobrepasó a Abad, Retu no llegó bien a despejar y su intento de sacar el balón, tras el cual se lesionó, dio en Rubén Serrano y entró mansamente en la portería herculana. Un gol increíble, casi de chiste.

El Hércules no reaccionó hasta el triple de cambio de Torrecilla a la hora de choque, que produjeron los primeros escarceos de Nico y, sobre todo, de Samu en el carril derecho. También perdonó, otra vez, Caye Quintana, un remate a placer casi en el área pequeña en el que no llegó a conectar bien con la pelota. La última baza blanquiazul fue el héroe del ascenso, Coscia. Y el milagro se dejó ver, pero los alicantinos no lo aprovecharon.

Roger Colomina, rendido al finalizar el Hércules-Recreativo / Jose Navarro

Un penalti de Rafa Gálvez a Javi Moreno acabó en el 1-1 por obra y gracia de Coscia, aunque el meta rival estuvo a punto de repelerlo. Era el momento de la épica. De la remontada. De la «zona Cesarini». Y llegó un bofetón, quizás de realidad, quizás de justicia. Instantes después del empate Raúl Navas lanzó un misil desde 35 metros que soprendió a Carlos Abad, que tardó demasiado en reaccionar para proceder a su desactivación y se encontró con el balón en el interior de su portería. El guardameta no sabía si maldecir a sus compañeros o su propia suerte, pero el caso es que el relato de la épica se cortó de raíz.

Tocó retomar el de la derrota. El del equipo que reanima a un rival casi hundido en la tabla y sin peligro a domicilio. Un Hércules que ya no reaccionó e incluso estuvo cerca de encajar el tercero. Un Hércules que pierde el aura en el Rico Pérez en el momento más inesperado.