Torrecilla: "Seguimos en una puntuación dentro de la media para salvarnos"

Como suele ser habitual cada vez que el Hércules cae derrotado en liga, y ya van once en solo 26 jornadas, Rubén Torrecilla salió a la rueda de prensa del estadio Rico Pérez cabreado con la actuación de los suyos. "El Recre nos ha complicado en todo momento y nosotros hemos estado muy espesos. Es el peor partido que hemos hecho en casa con diferencia. Si queremos conseguir cosas importantes tenemos que dar un paso al frente. Son justos vencedores porque han tenido más ganas y más hambre de llevárselo", explicó el técnico blanquiazul.

"Samu Vázquez no ha entrenado en toda la semana por un rodillazo del día del Sevilla Atlético en el vasto interno. Le hicimos una prueba y tenía un pequeño derrame, pero él ha levantado la cabeza y me ha dicho que estaba para tener algún minuto sabiendo que podía romperse. Sotillos ha sido una simple rotación y Retu ha entrenado toda la semana", justificó el entrenador del equipo alicantino sobre los cambios en el once.

Roger Colomina se lamenta desde el suelo tras fallar una ocasión. / Jose Navarro

Torrecilla fue contundente a la hora de valorar la situación que atraviesa el Hércules y el que debe ser su objetivo de cara a las 12 jornadas que restan de campeonato: "Hay plantillas en esta competición por encima de la nuestra, no hay más y hay que decirlo. Ibiza, Ceuta y Murcia tienen jugadores se superior categoría. Es así. Nosotros estamos jugando con lo de la primera vuelta y la base del año pasado. Pese a ello, estamos en una puntuación en la media para salvarnos. Queremos seguir partido a partido y conseguir los 45 puntos que te dan la salvación. No voy a mirar más allá. Yo sé lo dura que es la categoría y si alguien se pensaba que teníamos un equipo para ascender con estos rivales y lo bien que se han reforzado en el mercado de invierno... Así de claro, ni más ni menos".

El técnico también fue preguntado por la posibilidad de haber introducido dos delanteros centro en el tramo final. "El problema es que dos delanteros no tengo. Romera viene cargado con el sóleo y ha estado entre algodones. He tenido que quitarlo. Para mí no es cuestión de esto, porque llegamos con mucha gente al área. Pero nos hemos encontrado un rival que defiende 5-3-2 y teníamos muchos problemas ahí. Hemos mejorado con su primer gol porque antes no hemos estado. Tenemos que dar un paso al frente porque este equipo hasta hace no tanto eran jugadores muy buenos", expuso.

Torrecilla recrimina a un futbolista del Recreativo de Huelva su actitud durante el partido. / Jose Navarro

"Les hemos empatado... pero nos han marcado un gol de 40 metros. Qué le hago yo. Nosotros también hemos tenido llegadas y acercamientos, pero no nos pueden marcar un gol a los dos minutos de empatar. Hoy, en un día que estamos tan espesos, si no puedes ganar al menos no pierdas. Para mí, el gol del 1-2 es completamente evitable, pero es lo que tiene el fútbol y todavía más en esta categoría", añadió sobre el desenlace del encuentro el preparador herculano.

"Todos los rivales nos estamos jugando algo y todos nos vamos a dejar la vida por conseguir el objetivo. Hay que dar un paso al frente para volver a ilusionar a nuestra gente. Toca coger la velocidad de crucero que teníamos antes", finalizó Torrecilla.