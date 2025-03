Cuando los de siempre dejan de serlo

El Hércules no está pasando por un buen momento, no solo en resultados, sino por juego. Parece que la versión que se pudo ver del equipo de Torrecilla cuando jugó contra el Betis Deportivo en el Rico Pérez o la solvencia con la que sacó resultados positivos durante la primera vuelta fue un simple espejismo, pero ahora, ni siquiera en casa ante un equipo que estaba inmerso en el descenso a Segunda RFEF, levanta cabeza. ¿Por qué se ha caído el conjunto blanquiazul?, ¿qué ha cambiado para no poder aguantar su condición de mejor local de la categoría?

No hace tanto, la ilusión por conseguir algo más que la permanencia rondaba al entorno herculano, pero la realidad es que el objetivo es claro y no es otro conseguir los puntos para confirmar la salvación en Primera RFEF. Son muchas veces las que ha avisado el técnico extremeño de que el equipo debe ir partido a partido y, ahora mismo, es más que sabido que en esta liga todo rival te puede crear peligro. En ese sentido, sea fruto de la mala suerte o de un mal mercado de fichajes, gran parte de la responsabilidad recae en los protagonistas que tienen el terreno de juego como escenario cada fin de semana.

Muchos de los futbolistas que tiraron del carro durante la primera parte de la temporada no están rindiendo al mismo nivel que entonces. El Solde determinante del inicio del curso ha desaparecido a raíz de la lesión que sufrió, pues no marca desde el pasado seis de octubre; Colomina no está consiguiendo ser la brújula del equipo y hasta Carlos Abad, quien había salvado a sus compañeros en multitud de ocasiones a lo largo de toda la campaña, ha bajado el nivel en sus últimos dos partidos, los cuales se han saldado con derrotas de los suyos ante Sevilla Atlético y Recreativo de Huelva.

Solo Nico no puede

Pese al poco rendimiento de algunos jugadores, Nico Espinosa sigue con la mirada al frente, como un auténtico líder que hasta ahora suma nueve aportaciones de gol en liga. Es uno de los futbolistas más diferenciales de la plantilla, el que siempre busca algo distinto, por el que pasa el peligro durante el ataque blanquiazul. Sin embargo, las lesiones lastran la progresión del canterano y, por tanto, bajan el rendimiento herculano.

En cuanto ha sido baja, el equipo lo ha notado al momento y sin continuidad es complicado que el joven extremo pueda echarse a la espalda al Hércules semana tras semana. Además, en ese aspecto, resalta otro nombre propio como el de Mangada. El centrocampista prácticamente no ha podido participar esta temporada, pero en los últimos encuentros había entrado bien al césped, aunque es otro caso más en el que los problemas físicos dificultan el poder ser constante.

Mala racha, pero esperanza

Tras la derrota del Hércules ante el Recreativo de Huelva (2-1) en el Rico Pérez, el equipo de Torrecilla suma 11 partidos en los que ha caído ante su rival y eso se traduce en su peor registro durante toda una temporada en el último lustro, ya que para encontrar una campaña en la que los alicantinos hayan perdido tantos partidos como en la presente hay que remontarse al curso 19-20. Aquel equipo, que parecía condenado al descenso, contaba con 13 derrotas cuando la competición se paralizó en el mes de marzo. En cuanto a la 23-24, el cuadro blanquiazul suma cuatro duelos perdidos más que en la que logró el ascenso a Primera Federación.

Las consecuencias directas del mal nivel se pueden ver fácilmente en los resultados del cuadro alicantino. El Hércules solo ha ganado dos de los siete encuentros que ha disputado en la segunda vuelta. Los de Torrecilla únicamente han sido capaces de sacar adelante uno de los tres partidos que ha jugado en el Rico Pérez, ante el Fuenlabrada y por la mínima.

Fuera de casa no se ha conseguido arreglar uno de los deberes más grandes para los pupilos del entrenador extremeño desde el inicio del campeonato regular. El Hércules es el peor equipo de la competición a domicilio y es que ganando solamente dos duelos de los trece que han jugado es difícil optar a posiciones altas de la tabla.

Con todo ello, el conjunto alicantino resiste, ya que se mantiene firme en la parte media de la tabla de clasificación y sigue a dos puntos de "play-off" gracias a los pinchazos de los filiales, Sevilla Atlético, Real Madrid Castilla y Atlético de Madrid B. Asimismo, sin despegar la vista del descenso, los de Torrecilla cierran la jornada a cinco puntos del corte para bajar de categoría.