Un derbi en el peor momento

El Hércules y el Alcoyano protagonizarán este domingo a las 17:30 horas un derbi provincial de gran importancia para ambos, ya que posiblemente sirva para terminar de confirmar los objetivos por los que lucharán uno y otro de cara al último tramo de la competición regular liguera. No obstante, el encuentro llega en el peor momento posible en cuanto a juego y resultados para los dos equipos.

Los de Torrecilla, desde la derrota contra el Real Murcia a domicilio a finales del mes de enero, solamente han ganado dos enfrentamientos de los siete que ha disputado, siendo todos ellos pertenecientes a la segunda vuelta. En ese sentido, los herculanos han perdido el golaveraje contra un rival a priori directo como el Atlético de Madrid B, que solamente superan a los blanquiazules en la clasificación por dos puntos.

Por su parte, los Vicente Mir no presentan peores números en la segunda vuelta que su rival, pero sí lo hacen a la larga. El Alcoyano no termina de levantar cabeza y el relevo de Vicente Parras en el banquillo no ha conseguido enderezar el rumbo para volver a consolidarse en la parte media de la tabla. Salvo un giro drástico de resultados, el equipo dirigido por el ex técnico de Hércules y Elche, entre otros, parece condenado a pelear por no descender a Segunda RFEF. En ese sentido, el Deportivo solo ha sido capaz de salir victorioso en dos de sus últimos once duelos, de los cuales únicamente en seis han podido puntuar y en los que apenas ha anotado dos goles a su favor. Un registro que sobre todo en casa se hace muy pobre para un equipo que al principio de la temporada aspiraba por entrar en puestos de «play-off» de ascenso del Grupo 2 de Primera RFEF. En El Collao es el quinto peor equipo de toda la categoría y solo está por encima de Yeclano, Betis Deportivo, Atlético Sanluqueño e Intercity, como local. Además, Alcoyano y Hércules se enfrentarán entre sí después de no haber ganado su último partido, ya que el conjunto de Vicente Mir empató a domicilio contra el Alcorcón (0-0) y el Hércules cayó en casa ante el Recreativo de Huelva (1-2).

Todos los contendientes de esta competición pasan por buenos y malos tramos, cualquier rival es capaz de hacer daño y solo unos pocos privilegiados son capaces de poder ser constantes a lo largo de toda la liga.

Romera celebra el tanto que le dio la victoria al Hércules en el encuentro de ida. / Héctor Fuentes

Partido de circunstancias

En relación con ello, el derbi alicantino estará protagonizado por dos de los equipos más irregulares de la competición. Por un lado, si bien es cierto que el Hércules ha conseguido hacer de su estadio un fortín solo ha sacado adelante dos enfrentamientos lejos de su estadio, ante el Marbella en el pasado mes de enero y contra el Algeciras. Por otro lado, el Deportivo, pese a haber perdido tres partidos en su casa, ha empatado otros siete y solamente ha ganado tres.

Por tanto, este domingo se espera un duelo de circunstancias. Uno de los peores locales del grupo, con 16 puntos de 39 posibles, contra el peor visitante de los 2 grupos de Primera RFEF, con 9 de 39. Alcoyano y Hércules necesitan ganar, no solo por la tensión que ya de por sí acumula un derbi provincial, sino por la situación que los dos manejan en la tabla. Los de Vicente Mir, si finalmente acaban siendo derrotados, acabarían la jornada de forma prácticamente asegurada en zona de descenso de categoría, la cual está marcada en estos momentos por el Recreativo de Huelva con apenas un punto menos que el Deportivo.

Asimismo, si tomamos como referencia la segunda vuelta, el Alcoyano estaría por encima de los herculanos. En el inicio de la segunda mitad de la liga, ambos han cosechado dos victorias, pero la distancia se abre en cuanto a empates. Mientras que los de Vicente Mir han puntuado en tres partidos más, el Hércules solo ha sacado uno de ellos. En ese sentido, el pobre bagaje de puntos pondría a ambos coqueteando la zona del descenso, por lo que el equipo de Torrecilla, pese a estar a una distancia considerable de este, no puede despistarse y debe tenerlo vigilado de reojo.

El conjunto alicantino está con la mirada puesta en los puestos de «play-off», que están a tiro, pero si la mala dinámica de las últimas jornadas se sigue repitiendo... la historia cambiaría. Si el Alcoyano venciese y sumase los tres puntos, todo se apretaría mucho más en la clasificación. El Deportivo pasaría de estar sufriendo por seguir en la permanencia a estar a un punto del Hércules en la clasificación general del grupo.