La afición del Hércules prepara el asalto a El Collao

No es el mejor momento del Hércules después de dos derrotas consecutivas, irregular y con medio equipo entre algodones. Muchas dudas alrededor del equipo aunque está a solo dos puntos del «play-off» de ascenso. Pese a todo ello, la afición blanquiazul sigue fiel y ya ha programado otro desplazamiento masivo en el derbi de este domingo ante el Alcoyano (17.00). Alrededor de un millar de herculanos estarán en las gradas de El Collao en busca de presenciar la reacción del equipo para evitar mirar los puestos de descenso. La taquilla digital está abierta en un partido que pagan hasta los abonados del Alcoyano, una decisión de Juan Carlos Ramírez que ha devuelto la polémica a los seguidores locales que amenazan con no asistir al partido si no cambian las condiciones.

La afición del Hércules lleva una temporada modélica apoyando al equipo tanto en casa como fuera. El derbi es fundamental para volver a ilusionar y certificar la permanencia en la categoría cuanto antes. Éste será el tercer desplazamiento masivo de aficionados del Hércules tras los vividos en Yecla y en Murcia. Espectacular la capacidad de movilización de los seguidores blanquiazules, ya que en todos los encuentros a domicilio ha habido representación herculana que la plantilla ha agradecido enormemente. Pese a no acompañar los resultados fuera de casa, el público responde con contundencia. Infatigable y fiel.

Un clásico del fútbol alicantino

El Alcoyano y el Hércules reeditarán este domingo en El Collao un clásico del fútbol alicantino con más de ocho décadas de antigüedad y que se ha jugado en cinco categorías diferentes, desde Primera División hasta la desaparecida Tercera, y que esta campaña se estrena en Primera Federación.

En este caso, por la parte local, el encuentro llega con un clima enrarecido después de que la directiva del Alcoyano haya decidido declararlo como ‘Día del club’, lo que obliga a los abonados a adquirir entradas entre 10 y 15 euros. La asociación de peñas ha pedido a los aficionados que no asistan al choque.

Si se mantiene la situación, el domingo podría haber en El Collao más aficionados visitantes que locales porque más de un millar de seguidores del Hércules ya han adquirido sus entradas.

El estadio de Alcoy no acoge este duelo desde noviembre de 2020, cuando fue el partido inaugural de la temporada ‘post pandemia’ y terminó con empate sin goles. Esta campaña, el duelo en el Rico Pérez acabó con triunfo del Hércules por 1-0.

El Hércules ha visitado El Collao en veinticinco ocasiones en fases regulares. En la campaña 1945-46 fue en Primera División y la victoria fue para el Alcoyano por 3-1. También en triunfo local acabó la única vez que ambos se han visto las caras en Tercera División, fue en la temporada 1969-70 y el resultado fue de 2-1.

El balance en estas veinticinco visitas del Hércules a El Collao es de diez victorias del Alcoyano, en otras diez ocasiones terminó con empate y hubo cinco victorias visitantes, la más escandalosa fue la última, en Segunda División en la temporada 2011-12 por 0-5.

Mal momento

El Hércules ya suma en el presente campeonato de Primera Federación, a doce jornadas para el final, 11 derrotas, cifra que iguala su peor registro durante toda una temporada en el último lustro. El equipo alicantino suma cuatro partidos más perdidos más que en toda la pasada temporada, en la que logró el ascenso a Primera Federación, y los mismas que hace dos cursos, cuando quedó descolgado de forma prematura de la pelea por la promoción.

El Hércules actual también acumula más derrotas que el de la temporada 2020-21, en la que pese a fracasar en la fase de ascenso cerró el campeonato con ocho derrotas. También empeora los registros de la campaña 2020-21, en la que el equipo alicantino solo perdió seis encuentros en una competición reducida en su número de equipos.

Hay que remontarse al campeonato 2019-20, suspendido por la pandemia de covid, para encontrar un Hércules con más partidos perdidos en la Liga.

Aquel equipo, que parecía condenado al descenso a Tercera, contaba con 13 derrotas cuando la competición se paralizó en el mes de marzo.

A pesar del elevado número de derrotas, el conjunto herculano, debutante en la competición, se mantiene en la zona media alta de la clasificación, ya que también ha sido capaz de ganar 10 partidos en el presente campeonato.

Todas las miradas puestas en el derbi de este domingo en El Collao donde se esperan cerca de un millar de aficionados del Hércules. Ilusión pese a todos en los seguidores blanquiazules que apuntan este partido como uno de los más importantes de la temporada después de los dos últimos fracasos. Ambos equipos llegan en uno de sus peores momentos de la temporada, una victoria en los últimos cinco partidos y sensaciones pobres. El encuentro es crucial para ambos equipos. Solo cuatro puntos le separa en la clasificación. La derrota obliga a mirar abajo de forma irremediable.