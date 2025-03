El Hércules y su alma perdida

El Hércules atraviesa por un momento delicado a falta de doce partidos para el final. Un bajón semejante al que tuvo la temporada pasada y que tocó fondo en La Nucia antes de resucitar. Ahora el equipo vuelve a otro derbi lleno de dudas, con jugadores tocados y todavía maldiciendo un mercado de invierno que ha sido un auténtico fracaso dejando debilitada la plantilla. Torrecilla quiere pasar página a ese capítulo del que ya dejó claro sus sensaciones en rueda de prensa y que le ha obligado a entrenar con mayor número de canteranos para mantener la calidad del trabajo. El Hércules ha experimentado un bajón considerable en un periodo determinante de la temporada, en vísperas de visitar al Alcoyano en un derbi que genera mucho miedo en el entorno. Una victoria en los últimos cinco partidos, un duelo fuera de casa donde el conjunto blanquiazul apenas exhibe ambición y más de medio equipo con molestias físicas. Hay cuatro puntos de diferencia entre ambos conjuntos en un derbi de muchísimas urgencias.

El Hércules ya suma en el presente campeonato de Primera Federación 11 derrotas, una cifra que iguala su peor registro durante toda una temporada en el último lustro. Pese a ello, el «play-off» está a solo dos puntos en un grupo más asequible que otros años. Es una gran oportunidad que el club lleva camino de desperdiciar. Una ocasión que ahora se complica por el mayor nivel de los aspirantes al ascenso. Con Soldevila apagado desde su lesión, con Romera muy lejos de corresponder a los innumerables piropos de Torrecilla y con Coscia sin regularidad, la pólvora del Hércules escasea y solo las genialidades de los extremos mantienen la esperanza de luchar por un objetivo atractivo, aunque visto el nivel actual, los focos deben dirigirse ahora mismo hacia la permanencia. Una derrota el domingo dejaría al Alcoyano solo un punto por debajo en vísperas de un calendario próximo terrorífico. Casi en manos de Nico se encuentra ahora mismo el Hércules y además arrastra molestias físicas. Ni siquiera Carlos Abad se ha convertido en el salvador del equipo que acostumbra siempre.

El desperdicio del mercado de invierno ha sido una realidad. Enrique Ortiz tenía mucha prisa por ascender en Navidad pero la realidad está siendo dura. El objetivo era fichar dos delanteros pero al final se quedó solo en Yanis y además se lesionó en su debut y salvo milagro no jugará en lo que resta de temporada. Y Arumí simplemente no mejora lo que había y apenas va a tener relevancia. Escasos movimientos desaprovechando una ventana de fichajes clave mientras los rivales sí se han reforzado y ahora tienen una o dos marchas más que los alicantinos. Las decisiones del club en enero han tenido una incidencia clave en la segunda vuelta de la competición que ha venido acompañado de un aparente bajón físico muy parecido al de la temporada pasada y de un gran número de lesiones que dejan en incógnita el papel que puede hacer el Hércules en El Collao donde se esperan más de un millar de aficionados blanquiazules. El apoyo de los seguidores del Hércules es sin duda la gran esperanza de la temporada. Tercer desplazamiento masivo de la temporada de un público fiel que merece ver a un equipo ambicioso. No es lo que se vio ante el Recreativo en el Rico Pérez donde el equipo no tuvo alma. Precisamente la identidad es lo que tiene que recuperar este equipo en El Collao donde espera un rival rozando la zona de descenso que lleva cuatro jornadas sin anotar un gol. Quedan 12 partidos y hay tiempo para todo. La afición va a estar siempre y lo ha demostrado, pero debe regresar el espíritu ganador del equipo y de Torrecilla para, de momento, seguir estando lejos de una zona de descenso que siempre provoca pánico recordando épocas pasadas vividas.

Viene una parte durísima de la temporada que si consigue el Hércules salvarla puede afrontar la recta final luchando por el «play-off» con más partidos en el Rico Pérez que fuera y ante rivales de menos exigencia. Pero para ello debe llegar vivo ahora. De momento El Collao el domingo y el viernes el Real Madrid Castilla en Alicante. El cambio debe ser radical ante el Alcoyano para evitar una crisis como la de la temporada pasada en La Nucia. Después hubo milagro, pero repetir semejante hazaña dos años seguidos y en esta categoría es algo irreal. Lo real es que todos se han reforzado menos el Hércules y con esos bueyes hay que arar en estos doce partidos que quedan.