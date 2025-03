Vicente Mir: "No guardo muy buenos recuerdos del Hércules, no se portaron bien conmigo"

El entrenador del Alcoyano, Vicente Mir, ha sido tajante a la hora de recordar las dos etapas en la que se sentó en el banquillo del Hércules, al asegurar en vísperas del duelo provincial del domingo que no guarda muy buenos recuerdos de su paso por el club del Rico Pérez. "No guardo muy buenos recuerdos del Hércules, no se portaron bien conmigo", ha explicado el técnico, que el próximo domingo tendrá enfrente a su exequipo, en un duelo de mucha importancia por el momento actual de los dos equipos.

Vicente Mir inició tras el parón navideño, como tercer entrenador del Alcoyano de la temporada, su segunda etapa en el banquillo de El Collao. Una experiencia que ya vivió anteriormente en el Hércules, su rival este domingo. El técnico valenciano llegó por primera vez al banquillo del Hércules en la temporada 2015/16 en sustitución de Manolo Herrero y con el equipo cuarto clasificado, cerca de salir de los puestos de promoción de ascenso a Segunda División.

Bajo su dirección el equipo encadenó trece jornadas sin perder y se clasificó para la promoción de ascenso. El Hércules superó al Tudelano y al Toledo, quedándose a las puertas del ascenso en la final, tras caer frente al Cádiz. "No salí bien de allí. Siempre he pensado que no se portaron bien conmigo. Llegamos a ganar trece partidos consecutivos, creo que todavía es un récord en el Hércules. Tampoco la sintonía era la idónea y al final tuve que salir", ha recordado.

Vicente Mir posa con la camiseta del Hércules en su presentación oficial como técnico blanquiazul. / INFORMACIÓN

Vicente Mir terminó en el Murcia y años después volvió a entrenar de nuevo al Hércules. Fue en la temporada 2019/20 y aquella etapa apenas duró ocho jornadas. "Apenas me dieron tiempo de trabajar, la situación a nivel institucional y deportiva era complicada. No tengo ni buenos ni malos recuerdos a diferencia de la primera vez que estuve en Alicante", ha reconocido.

Sin embargo, a pesar de esa amarga experiencia en su despedida tras alcanzar la final de la promoción de ascenso en la temporada 2015/16, ha afirmado que "no guardo ningún rencor por cómo terminaron las cosas. Siempre pensé que debieron de hacerse de otra manera. Le deseo lo mejor al Hércules, es una gran entidad y un club histórico, pero el domingo quiero que pierda y que gane el Alcoyano".