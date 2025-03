El Hércules endereza el rumbo superando al Alcoyano (1-2)

Alcoyano y Hércules se citaban en un derbi repleto de urgencias y con necesidad de enderezar el rumbo. Rubén Torrecilla reestructuró su once tras dos derrotas consecutivas dando entrada a Sotillos, Mangada, Nico Espinosa y Coscia. El técnico buscaba un cambio de dinámica a domicilio para no descolgarse de la zona alta de la tabla. Enfrente un Alcoyano que desde la llegada de Vicente Mir recuperó el equilibrio defensivo a la vez que se alejaba del gol. En la grada un ambiente especial con un gran número de seguidores desplazados desde Alicante.

El partido comenzó sin un dominador claro y con mucha intensidad. Los dos equipos se afanaban en tener el control del centro del campo. Y en ese escenario emergió Roger Colomina para marcar un gran gol con un disparo seco que dio en el palo y superó a Valens. Los visitantes se ponían muy pronto por delante en el marcador para cambiar el guion del partido. El Alcoyano reaccionó acelerando su fútbol y buscando el empate con un juego más directo. Mientras el Hércules agazapado atrás buscaba sorprender a la contra.

Vicente Mir sorprendió con un triple cambio a la media hora en busca de la reacción, algo poco usual en el fútbol actual. Los locales pasaron a jugar con un once más ofensivo y con dos referencias claras en el ataque. El partido entró en una fase de muchas interrupciones, se mantenía la presión pero faltaba precisión en los metros finales. La trascendencia de los puntos planeaba en cada acción y los dos equipos trataban de sacarle rédito a sus virtudes. Eso sí, la tensión crecía con el paso de los minutos y lo ajustado del marcador,

Coscia y Colomina rozaron el segundo gol visitante en el inicio de la segunda parte y los locales buscaban generar peligro en las acciones de estrategia. En este escenario Javi Moreno apareció para marcar un gran gol con un disparo que rozó el travesaño. El once sigue firmando tantos de mucho nivel. Pero no fue la sentencia porque muy rápido Mario Losada recortó distancias y metió de nuevo al Deportivo en el partido. Los locales presionaban con todo y el Hércules sufría en defensa. Pero ya no se movió el marcador. El conjunto de Rubén Torrecilla endereza el rumbo ganando a domicilio y el de Vicente Mir se complica la permanencia.