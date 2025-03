Torrecilla: "Esperemos al viernes para ver dónde estamos y a qué podemos optar"

Cauteloso, prudente y precavido, resaltando el mérito que tiene "competir con 10 futbolistas de la temporada pasada como titulares", abonado al siempre mencionado "partido a partido" antes de fijar metas que se puedan volver en contra con el paso de las jornadas y poniendo en valor el ganar en un campo "tan complicado" como El Collao "tanto tiempo después"... pero Rubén Torrecilla es consciente de que una victoria frente al Real Madrid Castilla permitirá a los blanquiazules pasar, en el peor de los escenarios, la noche del viernes en puestos de play-off de ascenso a la Segunda División.

"Me centro ahora mismo en el partido con el Real Madrid Castilla que es un rival de los que más en forma está ahora mismo, no miro más allá. Hay que ganar. Hay que salir a ganarlo y, para ello, tenemos que estar muy concentrados porque son un equipo con una calidad brutal. Yo nunca he dicho aquí que no vayamos a optar por alcanzar metas mayores, pero primero en esta categoría hay que conseguir lo más importante. El viernes, después del partido habrá que ver dónde estamos y a qué podemos optar", declaró el preparador blanquiazul este miércoles en la rueda de prensa previa al Hércules - Real Madrid Castilla, que abrirá este viernes (20:30 horas) la jornada 28 en el grupo 2 de la Primera Federación.

El técnico analizó la victoria en el derbi provincial frente al Alcoyano, que volvió a llenar de ilusión a los más de 1.000 blanquiazules que poblaron las gradas de El Collao el pasado domingo: "Ya era hora de que fuera de casa nos llegara una nueva victoria. Partidos muy parecidos al del Alcoyano, también los hemos empatado y los hemos perdido. Pero al final, cuando uno insiste, persiste y hace partidos tan serios como el del otro día, tiene más posibilidades de ganar. Además, me siento muy orgulloso de ver en el once a diez jugadores de la temporada pasada. En esta categoría, con la base del año pasado se puede ganar perfectamente. Se están revalorizando jugadores que han debutado en la categoría este año".

Los jugadores del Hércules festejan una victoria en El Collao... 13 años después. / Juani Ruz

El Hércules se enfrenta al filial más en forma del 2025 en la categoría. Los de Raúl no han perdido ningún partido en lo que va de año (cinco victorias y cuatro empates) y gran parte de culpa la tiene su delantero, Gonzalo García. El punta blanco es el máximo goleador de toda la Primera Federación con 21 dianas. "Nosotros mandamos a todos nuestros futbolistas vídeos individuales de cada rival para que sepan lo que se van a encontrar. Los centrales que juegen esta semana (que serán Sotillos y Montoro salvo sorpresa) van a tener bien vistos tanto a Gonzalo (García) como a Víctor (Muñoz). No creo en hacerles un marcaje especial, creo en el grupo, en la defensa y en la unión para hacerles un partido incómodo y ganarles", apuntó el entrenador blanquiazul sobre la delantera madridista.

El Real Madrid Castilla también es el equipo con más goles a favor de todo el grupo 2, con 44 tantos en 27 partidos (11 más que el Hércules, que suma 33 dianas). "Trataremos de defender bien, mantener la portería a cero será clave para poder ganar. Es un equipo que necesita muy poco para marcar, en la ida nos marcaron un gol desde 40 metros. Tenemos que conseguir muchas llegadas porque ellos tienen mucha calidad arriba. Creo que hay sitios en los que podemos hacerle daño a nivel ofensivo con las herramientas que tenemos", explicó el técnico del Hércules sobre la faceta goleadora del conjunto rival.

Lesionados

Por otro lado, también confirmó Torrecilla las bajas de cara al choque frente al segundo equipo madridista. Tras realizarse la pertinente ecografía a Roger Colomina el pasado martes, tal y como publicó INFORMACIÓN, las pruebas han determinado que el centrocampista "no tiene nada" en sus abductores más allá de la sobrecarga, con lo que podría llegar al choque. Además, Romera está recuperado de sus problemas en el tendón de aquiles y a "Alvarito se le hizo una prueba y está también bien" según el técnico extremeño, por lo que en principio los tres entrarán en la convocatoria del próximo viernes. También podría llegar Abraham del Moral, quien ha recibido el alta médica y entrena en la dinámica del grupo a la espera de la competitiva.

Dani Romera, con los brazos en jarras después del gol de Alexandro para el Sevilla Atlético. / Manu Gómez / LOF

Las malas noticias llegan por parte de José Atiles, quien sufrió en Alcoy "un pequeño esguince de tobillo y lo sigue teniendo inflamado" y será duda hasta última hora para entrar en la categoría, y por Antonio Aranda, que con un edema óseo a la altura del pulgar se encuentra "en un pequeño proceso de recuperación para que vuelva a estar al 100%". Tampoco estará disponible Josema. El central madrileño vio la quinta tarjeta el pasado domingo y cumplirá ciclo de amarillas este fin de semana.

Calendario

Rubén Torrecilla finalizó su comparecencia mostrando su enfado con los horarios que tendrá su equipo en las próximas jornadas. "No me gusta nada. No es coherente que en esta categoría se juegue un viernes a las 20:30 horas. A nosotros porque nos pilla jugar en casa, pero si venimos de jugar el domingo y tenemos que viajar por ejemplo a Huelva... Ya te toca irte el jueves por la mañana y no hay tiempo para entrenar. No puedes hacer nada. El lunes no entrenas por descanso, el martes lo justo y necesario, el miércoles un poquito y ya el jueves te toca viajar. Esta categoría no está preparada para eso. Aquí hay viajes que son de 10 horas. El fútbol es para jugar los sábados y los domingos".