El Hércules debe ganar para engancharse a la lucha por el ascenso

El Hércules tiene la oportunidad de reengancharse de lleno a la lucha por el ascenso a la Segunda División. En plena euforia tras la victoria en Alcoy y a solo dos puntos de la zona de «play off», el conjunto blanquiazul afronta uno de los partidos más atractivos para la afición aunque en un mal día y con previsión de lluvia. El equipo de Torrecilla se enfrenta en el Rico Pérez (20.30) al Real Madrid de Raúl González en un duelo de máxima exigencia ante un rival que no ha perdido en 2025 y que cuenta en sus filas con Gonzalo García, el máximo goleador de la categoría con 21 tantos.

El Hércules, octavo en la tabla, recibe a un rival directo al que superaría en la clasificación si es capaz de sumar los tres puntos. El posible triunfo, además, tendría el valor añadido de devolver al Hércules a la zona de promoción a la espera de los resultados esta jornada del resto de equipos implicados en la disputa de las primeras plazas.

El Hércules llega a este partido, el primero de una serie de enfrentamientos ante rivales directos, revitalizado en su autoestima tras la victoria de la pasada jornada en Alcoy que puso fin a una mala racha de dos derrotas consecutivas.

El entrenador del Hércules, Rubén Torrecilla, no podrá contar esta jornada con el central Josema Gómez, baja por acumulación de tarjetas amarillas. Además, el técnico mantiene varias dudas para la convocatoria que decidirá a última hora, ya que Antonio Aranda, baja la pasada jornada, y José Artiles han sufrido problemas físicos que les han impedido ejercitarse con normalidad durante la semana. Ambos son duda, en especial el primero. Con los que sí que podrá contar son con Dani Romera y Abraham del Moral, recuperados de sus respectivas lesiones, así como con Roger Colomina.

El Hércules es consciente de la dificultad del encuentro aunque en un escenario que debe ser muy propicio para sumar los tres puntos y dejar en el olvido la derrota ante el Recreativo. Disputar el encuentro en viernes es algo que no convence al técnico, ya que señaló que perjudica a los equipos y, sobre todo, a los aficionados. «No es coherente en esta categoría. A nosotros nos toca en casa, pero imagina que nos toca fuera… Esta categoría no está preparada para esto. Aquí hay viajes de 10 y 11 horas. El fútbol es para los sábados y domingos por la tarde. Estos horarios no favorecen al fútbol ni a los aficionados», señaló el técnico blanquiazul.