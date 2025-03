Torrecilla: "Hemos hecho el partido perfecto para ganar"

Tras una nueva noche en la que el Hércules volvió a dejarse puntos en el tiempo de añadido, el técnico blanquiazul, Rubén Torrecilla, puso en valor el partido realizado por los suyos... excepto en la fatídica acción del gol del empate: "Hemos hecho un partido muy bueno, serio y compacto ante uno de los equipos con más pegada de la categoría. Creo que nos han tirado a portería solo en el gol y nosotros hemos tenido el 2-0 con un mano a mano de Soldevila al final del partido. En el cómputo general de ocasiones, hemos tenido más que ellos. Hemos incomodado mucho al Castilla, que no es fácil".

"Al final, en el fútbol tienen que haber errores para que hayan goles. Hay un error defensivo de la marca y así nos han hecho el gol. Les hemos hecho un partido incómodo, no sabían lo que hacer. Al final se nos queda cara de tonto. Hemos hecho todo el partido un esfuerzo muy grande para que nos hagan un gol en el minuto", añadió el preparador del conjunto herculano sobre la gestión de los minutos finales de su equipo.

"Hay un fallo en la marca de área, ya lo tenemos muy trabajado. Trabajamos mucho el centro lateral y sabemos que no todo se puede controlar... pero las marcas sí. Y eso es lo que me molesta porque se dice, se prepara y se trabaja. Hacemos mucha defensa de área en los entrenamientos. Si esto tiene que venir para que llegue algo más bonito el día de mañana, que así sea. Pero la verdad que hoy el Castilla, por ocasiones, no se ha merecido ningún gol. Gonzalo que es el máximo goleador de la categoría, no ha tirado a puerta. Hemos hecho el partido perfecto para ganar, pero el fútbol es lo que tiene", insistió Torrecilla sobre la defensa del área en el gol del empate.

Agustín Coscia recorta dentro del área rival esperando a sus compañeros. / Alex Domínguez

La mordiente ofensiva blanquiazul menguó en la segunda mitad, donde los alicantinos no dispararon a puerta más allá del mencionado tiro de Sodevila que podría haber sentenciado el duelo. "Yo tampoco he visto a un Castilla atacando. No nos han hecho ninguna ocasión, el plan de partido era perfecto. Estoy contentísimo con el trabajo de mis jugadores, voy con ellos a muerte. No puedo estar más orgulloso. El fútbol no ha sido justo, pero tampoco el descuento de ocho minutos, que ha sido exagerado", justificó Torrecilla.

"No hemos renunciado a nada. El plan era ser capaces de ponernos por delante y que se pusieran nerviosos. Si llegamos a meter el 2-0 con la de Solde, todo sería bonito. Se hablaría aquí de partidazo. No recuerdo una sola ocasión en 96 minutos, ha sido un grandísimo trabajo. Gonzalo lleva dos goles con el primer equipo del Madrid y aquí no ha tenido ni una. Lo único que me molesta es no haber defendido esa jugada final bien", desarrolló sobre su visión del partido.

El técnico extremeño también habló sobre la baja de Roger Colomina, quien estará "entre dos y tres semanas" sin poder ayudar al equipo. "Hoy habían muchos jugadores de cantera en la convocatoria, es la plantilla que tenemos... Si hay más lesiones pondremos a otros. No hay más. Están muchos cansados, Nico y Javi Moreno están fundidos", aclaró. Además, Torrecilla auguró un problema en los laterales de cara a próximas semanas dados los problemas físicos de Retuerta (en su rodilla) y Samu Vázquez, que han impedido a ambos carrileros terminar el partido.