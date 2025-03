Mir: "Si cada vez que recibo críticas tuviera que irme no sería entrenador, me dedicaría a otra cosa"

El técnico del Alcoyano, Vicente Mir, no quiso calificar de final la visita del domingo al Municipal Antonio Lorenzo Cuevas para medirse al Marbella pero aseguró que es un partido "a vida o muerte" por ser dos rivales empatados a puntos y en zona de descenso. "No es una final porque todavía quedarían otros nueve partidos, pero sí es un partido a vida o muerte entre dos equipos que estamos en la misma situación", explicó el valenciano.

Mir fue preguntado por las críticas tras la pobre imagen que dejó el equipo la última jornada en casa del Sevilla Atlético, donde el Alcoyano recibió tres goles y cayó a puestos de descenso por primera vez esta temporada.

"Si cada vez que recibo críticas tuviera que irme no sería entrenador, me dedicaría a otra cosa. El vestuario está unido y me ha demostrado que está conmigo. Es evidente que no hicimos una buena segunda parte en Sevilla, soy el primero que no está contento, pero esta semana hemos hablado todos en el vestuario y lo que me ha transmitido la plantilla han sido cosas positivas", confesó el técnico.

Mir fue cuestionado también por las informaciones que apuntaban a un posible regreso de Vicente Parras al banquillo del Alcoyano tras su cese en noviembre pasado. "Se han dicho muchas cosas que no son ciertas. Solo se ven cosas malas y lo que no dice nadie es que hemos tenido lesiones muy graves", indicó Mir, que solo ha sumado 9 de 30 puntos desde que llegó en el pasado mercado invernal.

"El calendario no nos ha beneficiado. La mayoría de equipos a los que nos hemos enfrentado son rivales de la parte de arriba. Hay que pensar en positivo y a Marbella vamos el domingo a ganar", anticipó. El técnico señaló que su equipo debe ir a ganar "sí o sí" y que dada su situación no puede pensar en otra cosa. "Pero también hay que tener en cuenta que ellos están igual que nosotros y también buscarán ganarnos. No podemos ir a especular y estoy convencido de que haremos un buen partido", explicó.

"Sin marcar es difícil que ganemos partidos. En Sevilla intentamos ser más ofensivos pero nos marcaron un gol y pareció que encajamos tres. Hemos de manejar mejor los pequeños detalles y cometer los mínimos errores posibles", desgranó.

Sobre el Marbella, apuntó que tiene "sus defectos y sus virtudes" y dijo que deben tratar de aprovechar sus puntos débiles, aunque lo mismo hará el equipo andaluz. "Son un equipo muy irregular. Tenemos bajas importanteS, pero trataremos de hacer un buen once. El equipo ha entrenado muy bien esta semana", anticipó Mir, que no podrá contar con Haritz Albisua y Víctor Pastrana por sanción.