El Ceuta rescata un punto con un gol en el descuento

El Hércules buscaba en Ceuta un triunfo de prestigio ante un rival de la zona alta que presume de estadística de partidos consecutivos sin perder. Rubén Torrecilla pudo recuperar a Samu Vázquez, Retu y Solde para el once, tras estar toda la semana con molestias. El técnico apostó por su equipo base sin renunciar al ataque, ni protegerse en defensa más de lo habitual pese a medirse a un rival poderoso. Durante toda la semana el partido se dibujó como una oportunidad de los alicantinos de pegar un golpe sobre la mesa y sumarse a la pelea por todo alcanzadas las diez últimas jornadas de la competición con una tremenda igualdad en el grupo. Antes del inicio se guardó un respetuoso y sentido minuto de silencio en memoria de Delibasic.

El partido comenzó con presión y control local. El viento dificultaba las acciones divididas y obligaba a aumentar la concentración defensiva para no cometer errores. La primera ocasión clara la generó Soldevila, pero Coscia no llegó por milímetros al centro con todo a favor para marcar el primer tanto del partido. Los minutos pasaban y el Ceuta no transformaba su dominio en ocasiones claras. Carlos Abad se mostraba seguro en los balones aéreos y los de Torrecilla resistían sin sufrir en exceso en los metros finales. El ritmo lo imponían ellos aunque sin estridencias y abusando en exceso de los centros laterales.

El Hércules salió ileso del primer tiempo. Le bastó con la concentración y el espíritu competitivo para sujetar a los locales. En la reanudación el Ceuta aceleró su fútbol en busca de romper la igualdad. Y emergió Carlos Abad con una triple intervención casi consecutivas para evitar el tanto. Los visitantes sufrían más en esta fase del partido, pero a la vez tenían más espacios para salir a la contra. Se aceleró todo y en especial los locales arriesgaron en busca del triunfo. Se pasó del tedio a un fútbol mucho más vertical y dinámico.

En este escenario las acciones de saque de esquina se multiplicaban para el Ceuta y Carlos Abad tenía que emplearse a fondo para mantener la igualdad. Y como el fútbol es indescifrable emergió Nico Espinosa para forzar un penalti. Artiles lo transformó y puso a los suyos por delante con un cuarto de hora por jugar. La recta final se hizo eterna con dominio y ocasiones para los norte africanos. Y tanto fue el cántaro a la fuente que en el descuento llegó el empate local en la enésima acción de estrategia. Aunque el punto puede ser justo, el Hércules ve como se le vuelve a escapar en el último suspiro un triunfo que casi tenía atado.