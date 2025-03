El Hércules queda en manos de Romera

Casi cuatro meses ha conseguido, Agustín Coscia, mantenerse al límite de la suspensión. Desde el pasado 20 de noviembre, cuando vio la cuarta amarilla en el triunfo sobre el Marbella, en el Rico Pérez. Pero todo llega, así que el sábado, en Ceuta, en un lance genuino con el portero, tratando de arañarle al meta un balón dividido después de una pésima cesión del central que él intuyó bien, el colegiado le mostró la quinta, la que le deja sin jugar el domingo contra el líder Ibiza.

José David Martínez Montalbán escribió en el acta el motivo de la amonestación: «derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón», que es justo lo que se aprecia en las imágenes más allá de si la intención del rosarino era esa. El Juez Único de Competición, que otorga al testimonio arbitral presunción de veracidad siempre, no encontrará argumentos «flagrantes» que sirvan para revocar la cartulina en caso de que el Hércules tratara de recurrir la decisión.

Eso deja a Rubén Torrecilla con Dani Romera como único referente ofensivo en la punta del ataque, un espacio que apenas ha ocupado el delantero almeriense esta temporada pese a ser fichado para ser el hombre llamado a marcar diferencias en Primera RFEF. Solo ha participado en un 33% de los minutos que lleva disputados el equipo esta campaña y únicamente nueve veces ha saltado al campo siendo parte de la formación titular. Demasiado poco para el futbolista por el que más empeño puso en su contratación el entrenador blanquiazul desde su llegada a Alicante en junio de 2023.

El atacante almeriense, con molestias constantes, lleva más de dos meses sin celebrar un tanto

De momento, Romera está lejos de cumplir las expectativas aventuradas por el técnico, que siempre ha considerado al andaluz «un delantero top para la categoría». Tres goles directos, seguidos, frente al Alcoyano, el Atlético Sanluqueño y el Betis Deportivo, en las jornadas 16, 17 y 18, respectivamente, y uno más con amplia incidencia, el que se marcó en propia puerta Yac en el encuentro en Marbella para subir el 0-1 al marcador.

Eso significa que lleva dos meses y medio sin festejar un tanto de su autoría, demasiado para un equipo que perdió al hombre que debía complementar a su dupla atacante a las primeras de cambio, el mismo día del debut de Yanis Senhadji, operado de menisco 96 horas después de ponerse por primera vez la elástica blanquiazul.

Dani Romera festeja uno de los tres goles que ha conseguido con el Hércules esta temporada en Primera RFEF. / LOF

Romera está en el grupo de los que menos tiempo han pisado el césped en la plantilla. Hay 16 futbolistas que han jugado más que él. Y no por falta de confianza del entrenador, que ha tratado de darle todo el cariño del mundo desde su llegada, sino por la dificultad que está encontrando para mantener una condición física estable, un pico de forma alto. Desde que aterrizó en la capital ya arrastró molestias de diferente índole que no acaban de remitir.

Las CIFRAS de Romera ► 3 GOLES ha conseguido hasta ahora el delantero almeriense, el último, el pasado 12 de enero. ► 19 PARTIDOS ha disputado esta temporada y solo en nueve de ellos ha salido en el once titular. ► 869 MINUTOS lleva jugados con la camiseta del Hércules, el 33% del total, muy por debajo de lo esperado.

La última, una dolencia en el tendón de Aquiles que no le incapacita, pero le priva de dar el 100%, de ponerse al nivel que demanda el juego intenso y presionante que propone el preparador extremeño. Este domingo al mediodía, si nada se tuerce a lo largo de la semana, Romera tornará a pisar la hierba del Rico Pérez como titular, algo que no hace desde el primero de mes, contra el ‘Recre’. Para la vez anterior hay que remontarse al 7 de febrero, en el Cerro del Espino, en el duelo con el filial del Atleti, resueltos con derrota ambos.

Al atacante almeriense, con 29 años, se le empiezan a acumular las campañas grises pese a ser un jugador que arrancó despuntando en el Almería, que le hizo debutar en Primera, y llamó la atención del Barça, que lo firmó en 2015. Acumula partidos de sobra en Segunda, pero desde que coincidió con Torrecilla en el Castellón en el primer tramo de la 2022-2023 no ha logrado sacar a relucir el talento que los informes le confieren. Ni en el Murcia ni en el Ceuta, contra el que el sábado pasó inadvertido los 23 minutos de que dispuso, le vieron brillar. Quedan nueve jornadas, ha llegado el momento de demostrar quién es de verdad Romera.

Agustín Coscia no podrá jugar el Hércules-Ibiza de la jornada 30, en el Rico Pérez de Alicante. / LOF

Dos días y medio de descanso

Rubén Torrecilla, tras el complejo viaje a Ceuta, que empezó el jueves y concluyó la madrugada pasada, ha decidido dar dos días y medio de descanso al primer equipo, que no regresará a los entrenamientos hasta mañana, en sesión vespertina, en Fontcalent. Los futbolistas están citados a las 16:15 horas para empezar a preparar la cita contra el líder que se perderá Agustín Coscia por sanción. El empate en el Alfonso Murube del sábado no se cobró ninguna víctima en forma de lesión, pero todavía siguen de baja Yanis, Aranda, que puede reaparecer ya, y Roger Colomina. El Hércules necesita recobrar el ritmo de victorias que firmaba como local antes de los últimos dos meses de competición para seguir aspirando a colarse en la promoción de ascenso, algo que tendría garantizado de no haber dejado escapar los 14 puntos que ha perdido en la denominada 'zona Cesarini', ubicada en los instantes finales de los encuentros.