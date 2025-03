Colomina y Aranda, las principales dudas en el Hércules para recibir al Ibiza

El Hércules regresa este domingo (12 horas) al Rico Pérez, donde solamente ha ganado uno de los últimos cuatro partidos que ha disputado. En busca de revertir dicha dinámica, los blanquiazules recibirán al Ibiza de Paco Jémez, equipo que continúa en lo más alto de la clasificación en el grupo 2 de la Primera RFEF pese a caer derrotado en su último compromiso ante el Intercity (0-2).

De cara al envite, Rubén Torrecilla tendrá la baja segura de Agustín Coscia además de la de Yanis, de larga duración. El delantero argentino ha resistido16 jornadas con cuatro tarjetas amarillas, hasta que el pasado sábado en Ceuta le mostraron la quinta amonestación. De esta manera, la punta de ataque del conjunto alicantino queda en manos de Dani Romera, único ariete sano de la plantilla, para recibir a los ibicencos.

Las dos principales dudas en los blanquiazules residen en los dos hombres que no viajaron al norte de áfrica el pasado fin de semana: Roger Colomina y Antonio Aranda. Por su parte, Colomina cuenta con posibilidades para el partido de este domingo. El centrocampista ha completado este jueves al menos una parte del entrenamiento con el grupo. Sin embargo, desde el club tomaron la decisión de no darle minutos hasta que no esté 100% recuperado de su microrrotura en el abductor.

Roger Colomina, en el suelo, después de perder un partido en el tramo final, en el Rico Pérez de Alicante. / Alex Domínguez

Menos papeletas de cara al encuentro acumula Antonio Aranda. Pese a ello, el mediapunta granadino continúa dando pasos en la recuperación de su edema óseo, el mismo que le ha obligado a parar y a perderse los dos últimos compromisos ligueros del Hércules.