Paco Jémez: "Contra el Hércules debes vigilar dónde pierdes el balón"

Si algo caracteriza a Paco Jémez es, entre otras cosas, que no tiene pelos en la lengua. El preparador de la UD Ibiza compareció este viernes en la rueda de prensa previa al trascendental partido ante el Hércules para dar su versión sobre la actualidad del equipo. También se mostró crítico con los árbitros, ya que ha visto como en las dos últimas jornadas el cuadro celeste ha tenido que acabar con un jugador menos que su rival.

Semana de trabajo tras la derrota ante Intercity

«La plantilla ha realizado una semana espectacular de trabajo, y estamos todos con muchas ganas de que llegue el domingo. Cuando pierdes, estás deseando volver a competir y quitarte la mala sensación que te deja siempre perder. El equipo ha acabado la semana con tranquilidad, con alegría, con un trabajo espectacular durante el día a día que me da mucha felicidad. Hemos preparado el partido del domingo, que no va a ser fácil ni mucho menos, pero creo que el bagaje que hemos hecho en esta semana de trabajo nos tiene que dar confianza para saber que el domingo vamos a competir».

Estado anímico del equipo

«Si a estas alturas una derrota nos hace daño, estamos jodidos. Esto no es una cuestión de recuperar algo. A la gente hay que recuperarla cuando realmente hay algo que le hace daño. En el fútbol muchas veces ocurren cosas cuando menos lo esperas y con los rivales que menos te esperas. Eso no te puede hacer daño, te puede entristecer, te puede malhumorar por un momento, pero es algo de nuestro día a día, ya que podemos ganar, empatar y perder. Sobre todo, cuando no hay argumentos futbolísticos que te digan que has sido mucho peor que el contrario. Tenemos que ver más allá del resultado y analizar si haciendo eso hay más posibilidades de ganar o de perder. Nos queda una liga de nueve partidos en los que tenemos que intentar ser los mejores».

«Creo que en algunas ocasiones los árbitros no nos tratan igual que al rival»

Cambios en el once o la manera de afrontar el partido ante el Hércules

«Debemos tener más acierto de cara a gol, porque con 0-0 tuvimos ocasiones muy claras. Tenemos que seguir creando oportunidades como estamos creando y recuperar esa facilidad para anotar que hemos tenido en los anteriores partidos. Y debemos saber que el partido no es igual cuando estamos jugando 11 que cuando nos quedamos con uno menos, ya que el primer gol nos lo hacen por atacar con mucha gente, algo que a mí también me gusta porque demuestra la valentía del equipo. Pero esas situaciones tenemos que gestionarlas mejor».

Dos partidos seguidos acabando con un jugador menos

«Nos hemos quedado con dos jugadores menos en los dos últimos partidos sin hacer nada distinto al contrario, algo que espero que cambie, porque yo en los partidos no veo que mis jugadores sean más agresivos que los del equipo rival. Nosotros somos un equipo intenso, pero me parece que en ese aspecto se nos está tratando de forma diferente, y no para bien».

Monjo señalado tras su expulsión ante el Intercity

«La victoria y la derrota suelen venir más por errores del rival que por virtudes tuyas. Nosotros cometimos un error muy grave y él lo sabe. Yo no puedo hacer nada al respecto, salvo que él vea que esos errores hay que intentar no cometerlos porque da mucha ventaja al contrario. Pero creo que en algunas situaciones no se nos trata igual que al rival, los contrarios pierden más tiempo, nos agarran más, nos hacen más faltas… Y al final ellos acaban con 11 y nosotros con 10, por lo que pido un trato similar».

Valoración del Hércules

«Vienen de sacar un buen resultado en Ceuta. Es un rival complicado, que va a buscar transiciones rápidas, como la mayoría de los que juegan contra nosotros. Va a ser muy importante controlar las pérdidas, ya que es un equipo que tiene talento y además juega en casa. Nosotros tenemos que plantear el partido que a nosotros nos interesa jugar».

Bajas para el partido del domingo

«Contaremos con las ausencias de Davo, que sigue recuperándose de su lesión, de Jesús Álvarez, que está entrenando en solitario, y la baja de Monjo por sanción. El resto están todos».

Importancia de seguir primeros a pesar de los dos últimos tropiezos

«Yo quiero que no nos afecte nada, ni para lo bueno ni para lo malo. Está claro que queremos seguir siendo primeros, y para eso trabajamos todos los días. Pero no nos puede afectar perder el liderato. Estamos en la recta final y cualquier cosa que te afecte la vas a pagar muy caro. Los equipos más equilibrados son los que van a estar ahí arriba. Si somos un equipo equilibrado en lo bueno y en lo malo, vamos a tener opciones de llegar al final con posibilidades de pelear por ser primeros. Si el domingo vamos a jugar el partido del Hércules pensando en el partido de Intercity, vamos a tener un problema».

Cartela con las frases más destacadas del técnico antes de la disputa del Hércules CF-UD Ibiza. / UDI

Vuelta del exfutbolista del Eldense Mo Dauda al once titular

«Tenemos dos buenos delanteros. Dauda, si no fuese por la sanción, habría sido el titular ante el Intercity. Seguramente en Alicante va a volver a ser titular porque está en muy buen estado de forma y para la manera de jugar de nuestro equipo y la del Hércules, creo que puede ser importante. Quique también tendrá sus minutos, por lo que quiero que esté entero y preparado para jugar».

Recuperación de Davo

«Yo no soy médico, necesito que el jugador me diga que está bien y que los médicos me digan lo mismo. Yo tengo otras responsabilidades propias de mi cargo. Davo sigue recuperándose de su lesión y yo no voy a forzar a nadie que no esté listo para jugar».