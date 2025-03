Torrecilla insiste en la urgencia de la renovación de Carlos Abad con el Hércules

Vísperas de encuentro serio, de visita importante, de día señalado. Domingo para demostrar y demostrarse que se está a la altura de las circunstancias, que es verdad eso de que el Hércules puede competirle de tú a tú a cualquiera. El líder UD Ibiza regresa al Rico Pérez tras su salida del fútbol profesional el curso pasado y lo hace convencido de que sus dos últimos tropiezos son una excepción y no el inicio pernicioso de una mala dinámica justo ahora que la liga entra en su recta final.

A falta de nueve jornadas, Rubén Torrecilla, que no gana en Alicante desde el pasado 16 de febrero, hace más de un mes, está convencido de que tiene la receta para doblegar al conjunto de Paco Jémez, que aventaja en ocho puntos a los blanquiazules, novenos en la tabla, a cuatro de la promoción de ascenso.

Alejandro Sotillos, durante un entrenamiento esta misma semana, en Fontcalent. / Hugo Izquierdo / HCF

Las opciones de victoria del Hércules pasan, en gran medida, por la recuperación de efectivos. Roger Colomina y Antonio Aranda siguen siendo duda, lo mismo que Alejandro Sotillos, el último en sumarse a la lista de futbolistas con molestias, en su caso en el pie de apoyo. El preparador cordobés no descarta a ninguno de los tres, aunque sin lanzar las campanas al vuelo.

"Estamos recuperando efectivos, pero poco a poco. Colomina y Aranda pueden entrar en la convocatoria dependiendo de cómo acaben la semana, porque aún no están trabajando con el grupo al 100%. Hacen solo partes de las sesiones conjuntas. El que lo tiene más complicado es 'Soti', que se hizo un leve esguince en el tobillo justo antes del partido en Ceuta y todavía lo arrastra. No vamos a forzar a ninguno de los tres. Cuando lo hemos hecho, nos ha salido mal y se nos han complicado las lesiones", advierte el técnico recordando lo ocurrido con Soldevila y Alvarito.

Roger Colomina no juega desde el pasado 9 de marzo por una lesión muscular, en los abductores. / Jose Navarro

El reto dominical es mayúsculo, pero Torrecilla confía en que la fuerza del Rico Pérez, y el ambiente que se genere en un duelo de mediodía (arranca a las 12 horas), será fundamental para doblegar al mejor clasificado de los 20 que conforman el grupo pese a sus dos últimos traspiés.

"Los dos últimos resultados del Ibiza (empate en Algeciras, que pelea por no bajar, y derrota con el colista Intercitity el domingo pasado) demuestran que esta liga es muy igualada. Nos vamos a enfrentar con un equipo con jugadores de superior categoría hecho para ascender directo. Se han reforzado bien en el mercado de invierno, así que espero un duelo complicado, pero bonito para volver a ganar en casa. Tenemos que lograr que no estén cómodos en nuestro campo, esa es la clave. Va a ser un partidazo y espero un ambiente similar al del día del Murcia", aventura (y a la vez anhela) el entrenador del Hércules.

El rival del domingo es otro... mucho más peligroso

"Cada partido es diferente. No creo que nos valga como referencia el partido que jugaron contra el Intercity porque ese día cometieron muchos errores técnicos, siendo un equipo que se caracteriza justo por lo contrario. Yo creo que el bajón que dieron fue por exceso de confianza, porque les visitaba el último y creyeron que podían ganarle fácil. Yo, frente a nosotros, espero otra actitud, a un Ibiza muy motivado que sabe que visita un gran campo, un gran rival y que lo hace con dos exblanquiazules (Álex Gallar y Alberto Escassi), que seguro que querrán demostrar más que el resto", valora el extremeño, que no tuvo la fortuna de que Romera, que estaba en esa misma circunstancia en Ceuta, respondiera a esa supuesta motivación extra.

El final de campeonato amable, con el doble de encuentros en el Rico Pérez (6) que fuera (3), sin embargo, no parece ser un factor que beneficie a los alicantinos a juicio de su entrenador. "Jugar tantos partidos en nuestro estadio en esta recta final no me dice nada porque de igual modo hay que trabajarlos mucho para sacarlos adelante. Pero si me dan a elegir, claro, prefiero competir con nuestra gente apoyándonos, que lejos de Alicante. Así que es importante para nuestro juego poder tener más partidos en el Rico Pérez, que es donde más puntos hemos sumado, pero ser locales, por sí solo, no vale de nada si no compites al máximo", reitera Torrecilla.

Dani Romera, desde el suelo, cuestiona la decisión del colegiado de no señalar falta sobre él. / Jose Navarro

La baja de Agustín Coscia por sanción tras ver la semana pasada la quinta cartulina amarilla deja a Dani Romera como única referencia ofensiva de inicio en la punta del ataque. El bache de rendimiento del almeriense, muy lejos del nivel que le presupone su principal valedor en el proyecto, debe de tener un final y este puede ser este domingo, frente al líder.

"Ojalá encontremos al mejor Dani (Romera) en lo que resta de temporada porque nos va a venir muy bien. Pero para eso necesita no tener más lesiones, disponer de regularidad. Ni él ni Abraham (Del Moral) han gozado de continuidad por los continuos percances que han sufrido y es una pena porque eran dos de los nombres importantes que nos tenían que ayudar a dar el salto de calidad este curso. A ver si podemos aprovecharlos en esta recta final, sería un gran apoyo para conseguir buenos resultados", añora Rubén Torrecilla, que insiste en su teoría.

"Si Dani (Romera) está al 100% es de los mejores delanteros de la categoría. El poco tiempo que ha estado bien físicamente esta temporada ha demostrado el gol que tiene y el tipo de atacante que es", en alusión a los tres tantos seguidos que logró entre el final de la primera vuelta y el inicio de la segunda, el total de los que acumula este curso. Desde que le marcó al filial del Betis en aquel 5-1 no ha vuelto a ver portería, y aquello sucedió el pasado 12 de enero.

Enfrente, por contra, estará uno de los refuerzos invernales más sonados de la categoría: Tiago Manuel Dias Correia, alias Bebé, que a sus 34 años trata de ayudar al bloque de Jémez a regresar al coto de LaLiga. De momento suma los mismos tantos que Romera, pero el portugués en solo ocho jornadas, las que lleva en el equipo insular.

El peligro se llama Bebé

"No hay ningún plan específico para contener a Bebé, lo que sí tenemos es un lateral de la categoría de Samu Vázquez que tiene ante sí el reto de defender a uno de los mejores, a un futbolista de Primera, a un 'Miura', una oportunidad inmejorable para que todo el mundo vea el tipo de defensor que es y el nivel que tiene. Un reto muy motivante, pero no solo para él, para todo el equipo, que mentalmente debe dar el 100%", recomienda el técnico.

Bebé, en el último entrenamiento del UD Ibiza antes de viajar hasta Alicante. / UDI

Después del choque con el líder restarán ocho jornadas en las que, según el preparador blanquiazul, "puede pasar de todo". "La liga de tres puntos provoca muchas situaciones cambiantes en la clasificación de forma permanente. Pies en el suelo y partido a partido. Quedan muchos puntos en juego, aquí nadie tiene nada hecho y el que se lo crea, lo pagará. Lo fundamental es competir al máximo cada semana, no hay otra clave. Van a pasar muchas cosas de aquí al final del curso", vaticina Torrecilla, para quien, más allá del resultado del partido, es muy importante que se termine de sellar la renovación de su mejor hombre el sábado pasado en Ceuta... con mucha diferencia.

Carlos Abad calienta antes del comienzo del partido en el Cerro del Espino ante el Atlético B. / LOF

"Carlos (Abad) es un pilar importante del proyecto desde que yo llegué [aunque lo ha sido desde su fichaje en 2022, el primero que hizo Paco Peña como responsable de la parcela técnica, al que sigue sin nombrar en público] y es normal que Enrique (Ortiz) quiera que continúe porque se adecúa perfectamente al modelo de proyecto que queremos para el futuro. Es un jugador querido, se siente feliz, a gusto en el club, en la ciudad, contento con el trato que le da la gente, así que lo natural es que alcancen un acuerdo, yo cuento con ello. Él es fundamental para nosotros en esta categoría y en una superior, no tengo ninguna duda. A mí me gustaría que se cerrara cuanto antes porque así estaría centrado en lo que toca y en nada más. Si se cierra sería bueno para todas las partes, incluyendo la afición, que le quiere mucho y lo tomarían como un gran regalo".

El encuentro servirá para rendir tributo a Andrija Delibasic. "Ojalá no ayude desde el cielo y le podamos brindar una victoria. Se merece el mejor de los homenajes y no se me ocurre nada más reconfortante que dedicarle los tres puntos a él, que ayudó a hacer más grande este club".