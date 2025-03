Hércules-Ibiza: por ‘Deli’ y por todo lo demás

Ganar, siempre; pero en días como este, más si cabe. El Hércules rendirá tributo a Delibasic antes del mediodía confiando en que los hombres de Rubén Torrecilla se sumen después al homenaje al montenegrino con lo que mejor sabía hacer ‘Deli’: marcando y celebrando goles. Enfrente no habrá un rival cómodo. La UD Ibiza necesita los tres puntos para regresar a su isla como líder del grupo. Cualquier otro desenlace le deja por detrás del Ceuta, que supo hacer el viernes lo que el equipo de Paco Jémez no logró el domingo anterior en Can Misses: ganar al Intercity.

Los baleares han enlazado dos resultados negativos frente a proyectos de la zona baja. Además, lo han hecho sin ver portería a pesar de disponer de algunas de las referencias ofensivas más notables de la categoría. La amenaza de Bebé, con cuatro tantos desde su debut en febrero, y la presencia arriba de Mo Dauda, el atacante que no tuvo fortuna en el Eldense la pasada campaña, conforman una dupla que exige máxima atención.

El exherculano Álex Gallar continúa siendo quien canaliza las ofensivas de un Ibiza que está pasando un pequeño bache alentado en parte por las dos expulsiones que sufrió en sus dos últimos tropiezos. En Alicante no puede jugar el central Eric Monjonell, que dejó a su equipo con diez frente al colista, una baja sensible en la línea de contención que podría ser cubierta por otro ex herculano, Alberto Escassi, si el estado físico de Guillem Molina no es el óptimo.

El Hércules necesitará su mejor versión como local para recobrar el pulso en una competición a la que le restan nueve fechas. Seis de ellas serán en el Rico Pérez, así que es importante recuperar la fortaleza de la primera mitad de la liga.

Dudas... o no tanto

Torrecilla tiene tres dudas que no desvelará hasta última hora: Colomina, Aranda y Sotillos. Los tres, aparentemente, están en disposición de jugar, pero ninguno al cien por cien ni mucho menos. Pueden entrar en la convocatoria, aunque al técnico le cuesta verlos formando de inicio... o, al menos, es lo que dijo en la rueda de prensa previa al encuentro (12 horas, FEF TV).

Alineaciones probables y datos del partido. / INFORMACIÓN

Los blanquiazules solo han ganado un partido en las últimas cinco jornadas, el que firmaron en Alcoy, el último con ‘Colo’ sobre el césped. Desde entonces, dos empates postreros a pesar de ir por delante en el marcador hasta el minuto 90. Los dos goles encajados en el descuento frente a Castilla y Ceuta han alejado al Hércules de la promoción de ascenso, pero no lo suficiente como para no seguir aspirando a disputarla.

Para ello goza del favor del jugador más valioso de la jornada 29 en Primera RFEF, Carlos Abad. Lástima que su soberbia actuación no le valiera a los blanquiazules para cruzar el Estrecho de vuelta a casa con los tres puntos. Siete paradas tremendas, de esas de valor gol, le convirtieron en el MVP, algo insólito en el fútbol moderno, y eso que su entrenador dijo que su equipo apenas sufrió en defensa en el Alfonso Murube...

Cartela con el anuncio del homenaje a Andrija Delibasic, recientemente fallecido. / INFORMACIÓN

Toca ganar por Deli, sí, pero por todo lo demás, también. La competición entra en su momento más caliente y conviene no desperdiciar más puntos como anfitrión. Superar al Ibiza supondría un gran espaldarazo anímico para un proyecto que queda en las botas de Romera por la sanción a Coscia y, quién sabe, en las de Abdoulie Bojang... si le dejan.