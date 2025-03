Jémez: "Hércules ha jugado bien y se ha aprovechado de nuestros errores"

Sensiblemente contrariado, Paco Jémez trató de no manifestar públicamente su enfado con lo ocurrido sobre el césped, donde su equipo fue capaz de adelantarse hasta en dos ocasiones y acabó perdiendo el partido. La cesión del liderato al Ceuta en esta jornada le molesta, pero no le obsesiona, y está convencido de que el Hércules estará peleando por ascender al final del curso.

"Después de ponernos dos veces por delante en el marcador no nos puede pasar que nos remonten. Ellos han hecho un gran partido y se han alimentado con la ayuda de su gente. Creo que pueden llegar a meterse en la lucha por el play-off", asegura el preparador cordobés (nacido en Gran Canaria).

"El partido ha tenido muchas alternativas. Hemos tenido muchas ocasiones de gol que no hemos aprovechado. Me voy un poco decepcionado con la idea de que cuando más necesitábamos demostrar el tipo de equipo que somos, menos lo hemos hecho", advierte el técnico del conjunto insular, que encadena la segunda derrota y la tercera semana sin ganar.

Para Jémez, la razón del marcador final es sencilla: "Hemos perdido el balón con mucha facilidad, nos hemos puesto por delante en el marcador y no lo hemos hecho valer. Hemos tenido muchas perdidas en momentos claves que han favorecido al Hércules. No hemos sido ese equipo que, para ser campeón, tiene argumentos para ganar un partido como el de hoy", afirmó.

Frases más destacadas de Paco Jémez en la sala de prensa del Rico Pérez, en Alicante. / UDI

El arbitraje, muy cuestionado por los dos equipos, no pasó inadvertido para Jémez. "No suelo entrar en acciones como la del posible penalti de Mo (Dauda). Es una pena, y ya lo he dicho muchas veces, las pérdidas de tiempo por parte de cualquiera de los dos equipos. Los árbitros deberían poner límites. Para eso es muy importante llegar al final del partido por delante en el marcador", recordó el preparador del UD Ibiza.

Su rival le merece todo el respeto pese a la distancia en la clasificación (cinco puntos). "El Hércules ha hecho un gran partido y se ha aprovechado de nuestros errores. Creo que nosotros hemos tenido ocasiones muy claras que no deberíamos haber fallado", vuelve a lamentar Jémez. "Han jugado bien, pero porque nosotros se lo hemos permitido cuando estaban sufriendo más".

Héctor Fuentes / Pedro Rojas

Antes de abandonar la sala de prensa, el preparador andaluz quiso acordarse de Andrija Delibasic, al que entrenó en la temporada 2012-2013, cuando ambos coincidieron en el Rayo Vallecano. "Tuve ocasión de convivir con Andrija (Delibasic), era un chico extraordinario. Siempre tenía sonrisa para todos, es una gran pérdida. Quiero mandarle un abrazo a toda su familia. El homenaje del Hércules ha sido precioso y él se lo merecía", subraya Jémez.