El Hércules acepta que Yanis complete su recuperación en Sevilla

El deseo del Hércules de contar con Yanis Senhadji en propiedad no varía. Ni la lesión de rodilla ni el sofoco por su desafortunado estreno con el equipo han hecho desistir a la SAD propiedad de la familia Ortiz de desear su contratación pese a que, casi con toda probabilidad, ya no volverá a vestirse de blanquiazul esta temporada porque aunque sane antes, que lo hará, no alcanzará el nivel competitivo óptimo para la disputa de lo que resta de curso, tal y como ya advirtió el propio Rubén Torrecilla hace unos días.

El futbolista, que habría estado dispuesto a completar su rehabilitación en Alicante, lo hará finalmente en Sevilla. Allí, los médicos del Real Betis, club poseedor de sus derechos deportivos, tutelarán la recta final de su cura antes de poder volver a jugar. Los facultativos verdiblancos solicitaron a los blanquiazules esa posibilidad y la respuesta fue afirmativa.

Eso sí, con el compromiso inexcusable de que se remitan los informes pertinentes de su evolución a Klinik PM y al propio Hércules para saber en todo momento en el punto en el que se encuentra la condición física del internacional sub-19.

Yanis pasó en Barcelona buena parte del Ramadán junto a su familia mientras completaba el periodo más monótono de su restablecimiento, el que se lleva a cabo en la sala de fisioterapia para recuperar la flexibilidad y el tono muscular que permiten el correcto funcionamiento de la articulación. Acudió a una clínica especializada hasta que le ha tocado empezar a probar el resultado de la cirugía a la que se sometió a principios de febrero.

Ahora afrontará la parte definitiva, la que le debe permitir los apoyos, los giros, los saltos y los golpeos con total normalidad. Lo habitual es que las operaciones de menisco como la suya no generen problemas una vez resueltas con las técnicas actuales. No ha sufrido reveses posoperatorios y físicamente está a un buen nivel de fibra y grasa corporal, por lo que los médicos son optimistas con su vuelta a la competición al máximo nivel, algo que anhela el Hércules, que quiere que sea una de sus referencias ofensivas la temporada que viene con independencia de si es en Segunda División o en Primera RFEF.

Mitad del camino recorrido

El periodo más optimista, al que se aferraba la entidad blanquiazul, era de diez semanas. Ahora se ha cumplido la séptima. Lo normal es que hasta final de mes no vuelva a poder correr ni mucho menos patear el balón, así que hay que ser paciente. Después, tendrá que ir poco a poco ganando condición física para volver a ser el jugador que era, algo que le llevará tiempo, de ahí que Rubén Torrecilla no cuente con su presencia en el equipo esta temporada.

Yanis Senhadji, durante la Eurocopa sub-19 que terminó ganando con España. / RFEF

Si finalmente los alicantinos se clasifican para la disputa del "play-off", podría valorarse la opción de reincorporarse a los entrenamientos en Alicante, pero es que el caso de Yanis es especial, porque a la inactividad que le va a generar la lesión de rodilla hay que sumar la que traía de su paso por el Tenerife, donde jugó cedido hasta que el Betis cerró su préstamo al Hércules.

En el conjunto insular apenas dispuso de oportunidades ni de continuidad, así que recobrar el estado de forma que le llevó a ganar el último Europeo sub-19 no resultará inmediato ni mucho menos. En el conjunto alicantino tienen fe plena en el jugador y esperan que Yanis inicie la pretemporada en Fontcalent al cien por cien, algo para lo que el delantero ya está trabajando en Sevilla.