El Hércules destituye por sorpresa a Gaspar Campillo, técnico del Juvenil A

El Hércules ha decidido destituir a Gaspar Campillo, hasta ahora entrenador del Juvenil A, por sorpresa, después de dos derrotas consecutivas. El técnico alicantino, que consiguió el ascenso la pasada temporada a la máxima categoría juvenil, deja de pertenecer al equipo blanquiazul, al que deja a tres puntos de la zona de descenso."Tengo claro que mi destitución no obedece a ningún criterio deportivo, pero me quiero ir sin hablar mal de nadie, he hecho mi trabajo lo mejor que he podido hasta el último día", señaló Gaspar 24 horas después de recibir la comunicación de su despido. El técnico alicantino defiende su trabajo al frente del juvenil: "Se me pidió la permanencia y en toda la temporada el equipo no ha estado nunca en zona de descenso. Este fin de semana puede conseguir el objetivo prácticamente si gana al Kelme". Para Gaspar la destitución "no es entendible" pero agradece la oportunidad que le brindó el club. "Soy un herculano de cuna y estaré cuando me necesiten, más no puedo hacer".

Héctor Fuentes

El relevo de Gaspar lo coge Jose Miguel Velasco ‘Josele’, nuevo entrenador del Juvenil A del Hércules. El técnico lleva dos años vinculado a la entidad blanquiazul. Inició su etapa en la cantera herculana en el Infantil A donde peleó por el ascenso a categoría autonómica consiguiendo 26 victorias en 30 partidos, quedando como segundo clasificado. Esta temporada comenzó con el Cadete B y asumió la dirección técnica del Cadete A para conseguir la salvación del equipo. Desde la temporada pasada forma parte del cuerpo técnico del primer equipo bajo las órdenes de Rubén Torrecilla.