Soldevila: "Torrecilla nos da un plus de motivación y de garra"

Oriol Soldevila, autor de dos tantos en los últimos tres partidos del Hércules, es el máximo goleador del equipo alicantino. Tras sufrir una lesión que le tuvo apartado más de dos meses de los terrenos de juego parece haber recuperado su mejor nivel, el de principios de temporada, donde tuvo siete participaciones de gol en los primeros siete encuentros.

Pregunta: Vaya victoria la del otro día. Tres puntos contra el líder, el tributo a Deli, gol suyo… Imagino que la tarde soñada...

Respuesta: Estuvimos muy bien todo el equipo. Muy contentos y se nota en el ambiente. Empezamos el partido y nos costó entrar como ya se vio, pero ya una vez con el ritmo y sobre todo con la magia que tiene el Rico Pérez que hace que nos crezcamos todos lo pudimos sacar y muy felices porque nos lo merecíamos después de las dos semanas en las que nos habían empatado al final.

P: Son cuatro puntos de seis posibles frente a los dos rivales a batir del grupo. Intuyo que el balance es positivo...

R: Ya no solo de estos dos últimos, incluso también el del Castilla. Me acuerdo que llevaban nueve partidos sin perder y venían en muy buena racha. Desde Alcoy el equipo está demostrando que sea superior o inferior en ciertos momentos de los partidos siempre compite hasta el final. Teníamos esa pizca de mala suerte al final de los partidos y por fin pudimos darle la vuelta de forma justa.

P: ¿Fue la victoria contra el Ibiza un golpe encima de la mesa?

R: Es el tópico que se suele decir, pero justamente el Ibiza con la plantilla, la temporada que viene haciendo, el proyecto que tiene y al tratarse de un partido en el que remontas dos veces si que fue un golpe encima de la mesa.

P: ¿Qué tal está el vestuario tras los tres puntos?

R: El vestuario siempre está bien, estamos centrados. Cómo muchas veces ha dicho el míster, ni ahora somos los mejores ni antes éramos los peores. Nosotros estamos centrados en ir semana a semana y partido a partido porque ahora los ocho que quedan son ocho finales.

P: Al margen del chute de motivación que intuyo que supondría, también parece que se comienza a dejar atrás esa plaga de lesiones que ha lastrado a la plantilla en el inicio de la segunda vuelta. Y Richie, ¿Qué tal está?

R: Lo de Richie fue un golpe duro para la plantilla, justo fue el día antes del partido. En una acción se le fue la rodilla y salió que estará unos meses de baja. Hablo con él a veces y me ha comentado que ahora está con algo de dolor, pero pensando en recuperarse y volver con el equipo.

P: Queda el partido ante el Antequera fuera de casa y luego se jugaran cinco partidos de siete en el Rico Pérez. ¿Es el calendario propicio para luchar por ascender?

R: No nos podemos quejar. Sabemos que en el Rico Pérez somos fuertes y tenemos el plus de que estos últimos sean la mayoría en casa, pero igualmente depende de nosotros y tenemos que darlo todo, ya sea en el Rico o fuera.

P: ¿Veis la opción de ascender como campeón de grupo descartada?

R: Siempre digo que hemos de ir partido a partido, que cuando empiezas a mirar arriba o abajo te descentras, te metes presión extra, pero yo no me quiero mojar, soy de los que piensa que tenemos que ir partido a partido.

P: A nivel personal, ¿cómo valora su temporada hasta ahora?

Tuve ese altibajo con la lesión. Empecé muy bien y justo en el mejor momento me rompí el dedo y tuve el esguince. Mentalmente me afectó y me dio mucha rabia, porque era algo que no dependía de mí. Con el dedo roto no pude correr, no pude trotar, fue reposo y ya está. La vuelta costó por el ritmo, por como venía la gente y porque cuando estas parado siempre cuesta. Pero poco a poco con los minutos voy teniendo mejores sensaciones. Todavía me queda, pero ahora ya voy con más confianza y creo que se ve en el campo.

P: Siete dianas esta temporada incluso con la lesión, el año más goleador. ¿A qué se debe esta versión más goleadora?

R: Creo que la clave es en cada partido tener el gol entre ceja y ceja, llegar más al área, al remate y estar más cerca de los porteros. Así el gol llega solo, encima si tienes jugadores del nivel que tenemos nosotros arriba también te generan esas acciones. Estoy muy contento, pero espero meter alguno más antes de que acabe la temporada.

P: Da la sensación de que, al igual que el equipo, se crece en el Rico Pérez. De los siete goles, seis han sido con el calor de la afición…

R: El Rico tiene magia. Ya no solo yo, sino todo el equipo nos crecemos en casa, sabemos que tenemos a la gente apoyando ahí detrás siempre y espero que siga siendo así. Vamos a seguir dándolo todo.

P: Durante el partido contra el Ibiza había tramos en los que partía por derecha, gran parte del partido como media punta, al final unos minutos como nueve… ¿En qué posición se está sintiendo más cómodo?

R: La posición donde he jugado toda la vida hasta que llegue al Intercity siempre ha sido por detrás del punta, de enganche. Estos últimos años me he ido notando muy cómodo por la derecha, pero en la que más cómodo estoy es en la de mediapunta, de diez.

P: Siendo su temporada hasta el momento más que notable, ¿tiene la duda en la cabeza de qué podría haber sido de ti esta temporada sin las lesiones?

R: Da mucha rabia el lesionarte justo en tu mejor momento y estar casi dos meses y medio fuera. Me jode mucho pensarlo, pero todavía tengo oportunidades y muchos partidos para demostrar y seguir dando un rendimiento alto. Prefiero no pensar en el tiempo parado y poder dar lo mejor de mí al equipo en lo que queda de temporada.

P: ¿Cómo fueron esos dos meses fuera?

R: Fueron duros, pero lo peor fue la vuelta. La sensación de falta de ritmo, porque no podía trotar ni hacer nada. Tenía la sensación de estar por detrás de los demás, pero no por algo que dependiese de mí. Yo estaba cada día en el gimnasio, pero me tuve que adaptar al tipo de lesión que tenía. Fue difícil, porque no me encontraba y no tenía las sensaciones de antes, pero al final el tiempo pone a todos en su lugar. Poco a poco me voy notando mejor.

P: ¿Cómo de importante está siendo el míster, y en especial para usted en su primera temporada como blanquiazul?

R: El míster tiene mucho peso y nos da ese plus siempre de motivación, de garra, de competir siempre en cada partido y de no relajarnos. Es algo esencial en nosotros, en nuestra seña de identidad y que se nota en cada partido. Se ha visto toda la temporada, hemos competido en todos los partidos. Ya sea para bien o en algunos momentos para mal, siempre hemos competido, en ningún momento nos han pintado la cara.

